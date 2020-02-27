Исследование: 84 % вегетарианцев возвращаются к потреблению мяса













Об этом свидетельствую результаты опроса Humane Research Council (HRC).





Так, по результатам исследования американских ученых, около 84% вегетарианцев через определенный период вернулись к потреблению мяса. Среди основных причин изменения решения подавляющее большинство (64%) называет слишком резкий (несколько дней или недель) переход на растительную пищу. Также некоторые реципиенты заметили ухудшение состояния здоровья после перехода на вегетарианство.





«Действительно, отказ от мяса имеет ряд недостатков. В первую очередь, это ограниченность потребления животного белка. Именно он является материалом для формирования тканей, иммунных тел и форменных элементов крови. Кроме того, утверждение вегетарианцев, что такие белки можно заменить растительными, потребляя больше бобовых, — ошибочно. Они различаются по аминокислотному составу, который намного хуже усваивается организмом», — отмечают эксперты.





В то же время, из-за отсутствия в рационе мяса у вегетарианцев часто наблюдают недостаточное количество витамина А в организме, жалобы на тяжелую форму анемии, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Все потому, что у них в организме не хватает легкоусвояемого железа, которого много в красном мясе.





Уточняется, что к опросу Humane Research Council (HRC) привлекли 11 тыс. человек в возрасте от 17 лет, которые в некоторый момент своей жизни перешли полностью на «растительный» рацион.