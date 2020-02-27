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Исследование: 84 % вегетарианцев возвращаются к потреблению мяса

27.02.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренд отказа от потребления продуктов животного происхождения, в частности мяса, в последние годы приобретает все большую популярность. Однако, по результатам исследования американских ученых, только каждому шестому удается придерживаться такого образа питания.




Об этом свидетельствую результаты опроса Humane Research Council (HRC).

Так, по результатам исследования американских ученых, около 84% вегетарианцев через определенный период вернулись к потреблению мяса. Среди основных причин изменения решения подавляющее большинство (64%) называет слишком резкий (несколько дней или недель) переход на растительную пищу. Также некоторые реципиенты заметили ухудшение состояния здоровья после перехода на вегетарианство.

«Действительно, отказ от мяса имеет ряд недостатков. В первую очередь, это ограниченность потребления животного белка. Именно он является материалом для формирования тканей, иммунных тел и форменных элементов крови. Кроме того, утверждение вегетарианцев, что такие белки можно заменить растительными, потребляя больше бобовых, — ошибочно. Они различаются по аминокислотному составу, который намного хуже усваивается организмом», — отмечают эксперты.

В то же время, из-за отсутствия в рационе мяса у вегетарианцев часто наблюдают недостаточное количество витамина А в организме, жалобы на тяжелую форму анемии, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Все потому, что у них в организме не хватает легкоусвояемого железа, которого много в красном мясе.

Уточняется, что к опросу Humane Research Council (HRC) привлекли 11 тыс. человек в возрасте от 17 лет, которые в некоторый момент своей жизни перешли полностью на «растительный» рацион.
 
 
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Тренд отказа от потребления продуктов животного происхождения, в частности мяса, в последние годы приобретает все большую популярность. Однако, по результатам...
 
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