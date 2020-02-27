Правительство определило размеры выручки для оказания господдержки малому и среднему бизнесу

Источник материала: Асiповiцкi край

Правительство определило предельные значения выручки за 2019 год для оказания государственной финансовой поддержки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства со ссылкой на постановление Совмина от 26 февраля 2020 года №118.

Для индивидуальных предпринимателей, которые обратились за господдержкой, выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС не должна превышать Br394 тыс., для микроорганизаций — Br2 млн 888 тыс., для малых организаций — Br10 млн 896 тыс.

Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области предельное значение выручки — Br21 млн 120 тыс.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Источник: БЕЛТА