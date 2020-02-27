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Правительство определило размеры выручки для оказания господдержки малому и среднему бизнесу
27.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Правительство определило предельные значения выручки за 2019 год для оказания государственной финансовой поддержки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства со ссылкой на постановление Совмина от 26 февраля 2020 года №118.
Для индивидуальных предпринимателей, которые обратились за господдержкой, выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС не должна превышать Br394 тыс., для микроорганизаций — Br2 млн 888 тыс., для малых организаций — Br10 млн 896 тыс.
Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области предельное значение выручки — Br21 млн 120 тыс.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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Правительство определило предельные значения выручки за 2019 год для оказания государственной финансовой поддержки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства...
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