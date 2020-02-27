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В марте начнется строительство торгового комплекса на месте бывшего Червенского рынка

27.02.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возвести торговый комплекс на площадке бывшего Червенского рынка на ул. Маяковского в Минске планирует инвестиционная компания «Сильвер Капитал», сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» глава администрации Ленинского района Петр Шостак.

Площадь нового комплекса составит около 30 тыс. кв. м. В нем в основном будет осуществляться реализация товаров продовольственной группы, также предполагается представить продукцию легкой промышленности. Предусмотрена парковка для автомобилей.

Проект проходит государственную экспертизу и согласование в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. После проведения торгов определят подрядную организацию. К возведению объекта планируют приступить в марте текущего года. Проектный срок строительства — два года.
 
Теги: Минск
 
 
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Возвести торговый комплекс на площадке бывшего Червенского рынка на ул. Маяковского в Минске планирует инвестиционная компания «Сильвер Капитал», сообщил...
 
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