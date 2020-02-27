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Фотофакт: очередь за медицинскими масками в Южной Корее

27.02.2020 09:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В настоящее время Южная Корея занимает второе после Китая место по количеству инфицированных коронавирусом.



Как сообщает Daily Mail, число зараженных достигло здесь уже по меньшей мере 833 человек, умерли восемь заболевших.

Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 миллиона человек.

А тем временем, в сеть попало впечатляющее видео, снятое в этом городе с помощью дрона.

С воздуха видна стоящая на улице гигантская очередь из тысяч местных жителей, выстроившаяся за медицинскими масками — в надежде защититься от болезни.

В Тэгу закрыты школы и детские сады, а также запрещены массовые мероприятия.
 
 
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В настоящее время Южная Корея занимает второе после Китая место по количеству инфицированных коронавирусом.
 
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