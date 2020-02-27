Фотофакт: очередь за медицинскими масками в Южной Корее









Как сообщает Daily Mail, число зараженных достигло здесь уже по меньшей мере 833 человек, умерли восемь заболевших.





Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 миллиона человек.





А тем временем, в сеть попало впечатляющее видео, снятое в этом городе с помощью дрона.





С воздуха видна стоящая на улице гигантская очередь из тысяч местных жителей, выстроившаяся за медицинскими масками — в надежде защититься от болезни.





В Тэгу закрыты школы и детские сады, а также запрещены массовые мероприятия.



