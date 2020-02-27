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Шушкевич: Россия затянула петлю на шее Лукашенко

27.02.2020 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам экс-председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, Россия затянула президента Беларуси в "финансовый омут".


Станислав Шушкевич. Фото: TUT.BY

Россия предпринимает усилия, чтобы присоединить Беларусь к себе. Об этом в интервью M.News World заявил экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Политик отметил, что РФ использует жажду нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко к власти, чтобы "съесть" республику.

По его словам, Москва затянула Лукашенко в "финансовый омут" и он больше не в состоянии рассчитываться по государственным долгам, хоть и надеется на помощь Запада в выплате кредитов. Шушкевич отметил, что когда придет время погашать задолженности, Лукашенко может продать все, "включая и Беларусь".

Экс-председатель Верховного Совета республики подчеркнул, что белорусы хотят жить в независимом государстве и Лукашенко подыгрывает им в этом желании, хотя "Москва затянула на нем петлю".

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Накануне, 12 февраля, агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в "супергосударство", но белорусский лидер отказался.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.
 
Теги: Минск
 
 
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По словам экс-председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, Россия затянула президента Беларуси в "финансовый омут".
 
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