Шушкевич: Россия затянула петлю на шее Лукашенко





Станислав Шушкевич. Фото: TUT.BY





интервью M.News World заявил экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. Россия предпринимает усилия, чтобы присоединить Беларусь к себе. Об этом вM.News World заявил экс-председатель Верховного Совета Беларуси





Политик отметил, что РФ использует жажду нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко к власти, чтобы "съесть" республику.





По его словам, Москва затянула Лукашенко в "финансовый омут" и он больше не в состоянии рассчитываться по государственным долгам, хоть и надеется на помощь Запада в выплате кредитов. Шушкевич отметил, что когда придет время погашать задолженности, Лукашенко может продать все, "включая и Беларусь".





Экс-председатель Верховного Совета республики подчеркнул, что белорусы хотят жить в независимом государстве и Лукашенко подыгрывает им в этом желании, хотя "Москва затянула на нем петлю".





14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.





Накануне, 12 февраля, агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в "супергосударство", но белорусский лидер отказался.





В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск , чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.



