«Серединные государства»: Нейтрализовать соседей в буквальном смысле предлагают в России

В Москве сегодня состоится презентация экспертного доклада о решении проблемы «серединных государств»: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины. Авторы исследования считают, что соперничество за эти страны стало основной причиной конфронтации между Россией и Западом.





Снять напряженность, по их мнению, может только пересмотр регионального порядка в этом регионе. «Серединным государствам» предлагается «третий путь» — нейтралитет под международные гарантии безопасности. По словам источников “Ъ” в госструктурах РФ, идеи экспертов «содержат рациональное зерно», но «наивны» и «нереализуемы в нынешних условиях».





Презентация 170-страничного доклада о «пересмотре регионального порядка в постсоветской Европе и Азии» пройдет в ИМЭМО РАН. Само же исследование было инициировано американской корпорацией RAND совместно с региональным офисом немецкого Фонда имени Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе. В проекте участвовали эксперты и отставные чиновники из США, ЕС, России и «серединных стран».









Под этим термином авторы подразумевают шесть государств постсоветского пространства, за которые в той или иной форме соперничают Россия и Запад.

В докладе они разделены на три группы.





Неприсоединившиеся страны (Азербайджан, Молдавия). Эти государства, как отмечают эксперты, хотят сохранить свою политику неприсоединения и при этом поддерживать отношения и с Россией, и с Западом, даже если время от времени склоняются в ту или иную сторону. Они опасаются того, что окажутся перед вынужденным выбором, и стремятся к архитектуре, позволяющей им проводить собственную политику безопасности и оставаться в стороне от конфронтации крупных держав.





Союзники России (Армения, Беларусь). Эти страны заключили оборонный союз с РФ и заинтересованы в его сохранении, но в то же самое время для них важно подчеркивать собственный суверенитет. Они не хотят становиться полем боя в конфликте между Россией и Западом и стремятся поддерживать связи с западными державами, не ставя под вопрос союзнические отношения с Москвой.





Прозападные страны (Украина, Грузия). Эти страны стремятся к союзу с Западом, но не достигли его. Они хотят найти свое место под западным «зонтиком безопасности» в надежде на то, что это поможет им урегулировать конфликты, сохранить независимость, не подвергаясь принуждению или агрессии со стороны России в будущем, а также выстраивать конструктивные взаимоотношения с соседями, включая Россию, несмотря на свое стремление к членству в НАТО.





По мнению экспертов, в борьбе за влия е на эти государства нет победителей.

«Из-за нее Запад и Россия увязли в ситуации опасного и пагубного соперничества, а страны региона в разной степени характеризуют нестабильность, отсутствие реформ и высокий конфликтный потенциал»,— говорится в докладе. Основная проблема, как полагают авторы исследования, заключается в том, что нынешняя архитектура безопасности создает для стран региона ситуацию выбора из двух взаимоисключающих вариантов. Аналогичная ситуация, по их мнению, сложилась с экономической интеграцией.





Эксперты предлагают пересмотреть региональный порядок таким образом, чтобы соперничество за постсоветские страны было сведено к минимуму. Их ключевое требование: любые изменения в геополитическом статусе «серединных стран» должны осуществляться в рамках согласованного процесса с участием всех заинтересованных сторон. Для этого, во-первых, предлагается создать новый механизм консультаций по вопросам региональной безопасности. Его постоянными членами были бы США, Россия и ЕС, при этом любая «серединная страна» обладала бы правом на участие в регулярных заседаниях, если в повестке дня стоят вопросы, затрагивающие ее интересы.









Во-вторых, США, России и Евросоюзу предлагается взять на себя обязательства не расширять альянсы без консультаций и попыток добиться консенсуса, а также не подвергать угрозе существующие институты в их нынешнем составе. Страны Запада и Россия должны перестать вести политику, направленную на перетягивание «серединных государств» в свой лагерь, что в докладе названо нормой геополитического «непереманивания».





В-третьих, самим «серединным государствам» предлагается отказаться от стремления присоединиться к тому или иному блоку и объявить себя нейтральными. Это названо «третьим путем». В докладе сказано, что проще всего решиться на постоянный внеблоковый статус было бы Азербайджану и Молдавии. Но и другим странам региона они обещают выгоду. Так, эксперты считают нереальным вступление Украины и Грузии в НАТО в обозримой перспективе, но полагают, что принятие внеблокового статуса повысило бы шансы на восстановление территориальной целостности этих стран.





В докладе отдельно записано, как «третий путь» выглядел бы для Беларуси.

Авторы отмечают, что смена внешнеполитического курса Минска на текущий момент маловероятна, но полагают, что ее могли бы вызвать резкие перемены во внутриполитическом или международном контексте. «Новое руководство страны чисто теоретически могло бы даже стремиться к выходу из ОДКБ. Если недавний опыт является каким-то показателем, в условиях нынешней архитектуры безопасности Запад приветствовал бы такой поворот событий и использовал бы его для углубления взаимоотношений с Беларусь, а Россия восприняла бы это как угрозу, причем не только для своей роли в регионе, но и для внутренней стабильности и национальной безопасности. Несложно представить, что Россия может использовать силу для предотвращения такого исхода»,— прогнозируют эксперты.





По этому сценарию РФ пришлось бы заплатить «высокую цену». Конфликт с Белоруссией резко снизил бы популярность России в этой республике, создал бы постоянный очаг нестабильности на границе и взвалил бы на плечи Москвы еще одно экономическое бремя с необходимостью в субсидировании. Это привело бы к новым виткам западных санкций и увеличило бы присутствие сил НАТО на российской границе. «В конечном итоге такое развитие событий не встретило бы особого одобрения в самой России, но перспективы выхода Беларуси из ОДКБ и ее потенциальное стремление к членству в НАТО не оставили бы Москве другого выбора»,— полагают эксперты.





Пересмотр регионального порядка, по их мнению, дал бы России такой выбор. В предлагаемой ими системе кардинальная геополитическая переориентация Белоруссии невозможна без процесса консультаций. Вместо описанного сценария в случае выхода страны из ОДКБ были бы созваны переговоры с участием стран Запада и России, а Минск мог бы поставить вопрос о статусе нейтральной страны. Это гарантировало бы, что, несмотря на выход из союза с Россией, Беларусь не перейдет в западный лагерь. Составители доклада отмечают, что «России было бы непросто согласиться с таким вариантом, но он все же был бы гораздо более приемлемым, чем альтернатива».





Четвертый элемент предусматривает выработку для каждой нейтральной страны индивидуального пакета гарантий безопасности и мер доверия, которые должны обеспечиваться державами-гарантами. Авторы допускают, что эти гарантии можно было бы закрепить в резолюции Совбеза ООН, наделив их обязательной юридической силой, в то время как, например, Будапештский меморандум по Украине (документ 1994 года, предполагавший гарантии территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного вооружения.— “Ъ”) был лишь политически обязывающим документом.





Доклад был ранее презентован в Париже и Вашингтоне. Ознакомившиеся с ним российские официальные лица в беседах с “Ъ” отметили, что исследование «содержит рациональное зерно». В то же время один из собеседников “Ъ” назвал авторов доклада «наивными», а другой сказал, что их предложения «совершенно нереализуемы в нынешних условиях».









Преимуществ от нейтрального статуса Армении и Беларуси они не увидели и не готовы поверить, что Запад откажется от посягательства на постсоветское пространство.

Впрочем, авторы доклада и сами признают, что пересмотр регионального порядка в краткосрочной перспективе крайне маловероятен. «Начало таких переговоров стало бы чрезвычайно непростой задачей, даже в более благоприятном политическом климате, поскольку они затрагивали бы вопросы, которые Россия и западные державы никогда открыто не обсуждали за одним столом со странами региона»,— отмечают эксперты. В то же время они уверены: «Такая возможность может появиться в будущем, поскольку положение дел со временем будет только ухудшаться и заинтересованные государства могут в конечном итоге понять, что платят за сохранение статус-кво слишком высокую цену».





Возможность применить новые подходы к старым проблемам представится уже в следующем месяце. На конец марта, по данным “Ъ”, в Вене запланирована конференция, инициаторами которой выступили власти Молдавии. Ее нынешний президент Игорь Додон давно вынашивает идею, смысл которой состоит в том, что большие игроки должны подтвердить и гарантировать нейтралитет его страны. Господин Додон продвигает эту инициативу с момента своего прихода к власти в 2016 году и уверен, что консенсус великих держав позволит его стране превратиться из территории соперничества между Россией и Западом в площадку, где они могли бы сотрудничать. Игорь Додон также убежден, что Молдавия вполне могла бы совместить свое участие в зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС (соответствующее соглашение Кишинев и Брюссель подписали в 2014 году) и взаимодействие с курируемым Россией Евразийским экономическим союзом, в котором эта страна сейчас является наблюдателем.



