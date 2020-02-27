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В Гомеле Volkswagen выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в столб
Источник материала: Tut.by
В Гомеле водитель Volkswagen сбил пешехода и врезался в столб, сообщают очевидцы.
ДТП произошло в четверг примерно в семь утра на улице Барыкина.
Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил женщину, после чего врезался в столб.
— У машины «полморды» всмятку. Женщину забрала скорая. Водитель — лет 35−40, пьян, причем сильно: шатался, бессвязная речь и запах, — рассказал TUT.BY очевидец Олег.
(Будет дополнено.)
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ДТП произошло в четверг примерно в семь утра на улице Барыкина.
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