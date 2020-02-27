В Гомеле Volkswagen выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в столб

Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель Volkswagen сбил пешехода и врезался в столб, сообщают очевидцы.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

ДТП произошло в четверг примерно в семь утра на улице Барыкина.

Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил женщину, после чего врезался в столб.

— У машины «полморды» всмятку. Женщину забрала скорая. Водитель — лет 35−40, пьян, причем сильно: шатался, бессвязная речь и запах, — рассказал TUT.BY очевидец Олег.

(Будет дополнено.)