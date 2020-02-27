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Путин: РФ выплатила долги за весь бывший СССР, но не получила обещанные активы за рубежом
Источник материала: Партизан
Президент России назвал очевидным тот факт, что Россия является правопреемницей СССР
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Он назвал очевидным тот факт, что Россия является правопреемницей СССР. "И все [страны] согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили", - сказал Путин, отметив, что "весь мир был очень счастлив", когда РФ взяла на себя эти обязательства по долгам в обмен на зарубежные активы бывшего СССР.
"Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали", - обратил внимание президент РФ.
Глава киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров на встрече предложил записать в Конституции, что Российская Федерация является наследницей и Российской империи, и СССР. Как отметил Шахназаров, "было бы правильно как-то связать всю" историю страны "в нечто единое".
Путин в ответ заметил, что на этом можно сделать акцент, однако подчеркнул, что аналогичную идею, но в более тонкой формулировке, выдвинул и гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Но в целом вы правы, надо просто еще раз проанализировать текст, посмотреть", - сказал президент.
"Правопреемственность и связанность каждого исторического этапа - это очень важная вещь", - заключил президент, отметив, что нужно будет еще раз посмотреть на предложения о соответствующих поправках.
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Президент России назвал очевидным тот факт, что Россия является правопреемницей СССР
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