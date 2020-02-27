Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек

В Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения. Об этом 27 февраля сообщил Государственный комитет по здравоохранению КНР.





По последним данным, из больниц выписали 32 495 человек.





korrespondent.net За сутки зарегистрировали смерть 29 человек, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших, пишет









Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений в Китае. Эпидемия COVID-19 достигла своего пика и начала снижаться.





За минувшие сутки в мире количество заболевших коронавирусом превысило соответствующий показатель в Китае.





В Европе по распространению COVID-19 лидирует Италия, где подтверждены 400 случаев заражения.





Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.



