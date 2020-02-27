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Шесть частей нашего тела, которые имеют крутые функции

27.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хотя нам кажется, что мы очень хорошо знакомы со своим телом, на деле оно хранит в себе множество сюрпризов. 42.TUT.BY собрал шесть примеров крутых функций наших органов (и микроорганов), о которых вы могли не знать.


Фото: Nhia Moua, unsplash.com

Микробиом кишечника и его связь с рядом заболеваний

Кажется, бактерии, что живут у нас в кишечнике, гораздо более могущественны, чем считалось раньше. Согласно последним исследованиям, они могут быть замешаны в таких заболеваниях, как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рак и синдром хронической усталости.

Более того, не так давно группа ученых из Канадского института перспективных исследований (CIFAR) с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта выдвинула довольно смелую теорию, будто микробиом является возможной причиной возникновения онкологии и диабета.

Исследователи установили, что микробиом здорового человека отличается от микробиома человека, страдающего ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2-го типа. И если перенести модифицированный микробиом в здоровый организм, это может привести к заболеваниям — по крайней мере, в случае с лабораторными мышами.

Но, конечно, все это еще нуждается в подтверждении — ведь, по сути, мы начали активно изучать микробиом человека совсем недавно.

Специальный орган для боли


Схематическое изображение нейроглиального органа в слоях кожи. Изображение: Abdo et al, Science 2019

В 2019 году исследователи из Каролинского института в Швеции объявили, что нашли в коже новый орган, который ответственен за чувство боли, тепла и холода. Он состоит из шванновских клеток, которые контактируют с нервными волокнами, формируя единый нейроглиальный комплекс.

До того считалось, что за ощущения механического раздражения, давления и температуры ответственны свободные нервные окончания. Однако, как выяснили шведские исследователи, на границе эпидермиса и дермы есть самостоятельный чувствительный орган, который, например, помогает нам понять, что какой-нибудь предмет слишком горячий и лучше отдернуть руку.

И хотя другие нервные окончания тоже могут передавать информацию о боли, но без нейроглиального органа интенсивность сигнала гораздо ниже.

Микроорган в иммунной системе человека для быстрого ответа на атаку бактерий

В 2018 году биологи из австралийского Института медицинских исследований Гарвана впервые зафиксировали микроорган в иммунной системе человека со сложным названием «субкапсулярный пролиферативный очаг». Хотя ученые давно знали о его существовании, но до недавних пор не могли найти точное местоположение.

Этот самый очаг образуется в верхней части лимфатических узлов при повторном попадании болезнетворных бактерий в организм. Благодаря ему образуются антитела, которые нейтрализуют патогены. То есть, по сути, этот микроорган существует, чтобы дать очень быстрый иммунный ответ на атаку вражеских бактерий, иначе человек может умереть.

Отпечатки пальцев и тельца Панчини


Фото: Reuters

Есть несколько теорий, зачем нам отпечатки пальцев: что они позволяют улучшить трение и что они помогают улучшить сенсорное восприятие. И, скорее всего, верно последнее утверждение. Это показал эксперимент биолога, прежде физика Жоржа Дебреже. Он хотел узнать больше об одном типе механорецепторов — тельцах Пачини, — которые встречаются на расстоянии около 2 миллиметров ниже поверхности кожи на кончиках пальцев. Так что Дебреже вместе с коллегами сконструировал устройство, напоминающее структуру человеческого пальца, с датчиками, которые могли бы обнаруживать вибрации аналогично тому, как это делают тельца Пачини.

Одна версия этого устройства была гладкой, а другая имела рельефный рисунок на поверхности, имитирующий отпечаток человеческого пальца. В итоге оказалось, что бороздки действительно усиливали точную частоту колебаний, к которым так чувствительны упомянутые тельца.

«Мусорная» ДНК, которая на самом деле очень полезная


Структура ДНК. Фото: wikimedia.org

Так называемая некодирующая ДНК или «мусорная» ДНК (junk DNA) — части геномной ДНК организмов, которые не кодируют последовательности белков и вообще словно бы не участвуют в работе нашего организма. Приставка «мусорная» появилась в 60-х годах прошлого века, причем ученые считали, что «ненужные» ДНК составляют до 95% от общего числа.

Но несколько лет назад оказалось, что эти ДНК не такие уж и бесполезные. Например, они могут служить мощным инструментом регуляции генетической активности. Исследователи из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса установили, что спящие в геноме вирусные последовательности помогают иммунным клеткам синтезировать антитела. Сотрудники Каролинского университета утверждают, что «мусорная» ДНК нужна для развития человеческого эмбриона. Ученые из Института Гульбенкяна установили, что эти участки влияют на рост позвоночника у змей и мышей. А группа ученых из Канады пришла к выводу, что некодирующая часть генома человека оказалась важным источником пептидов-антигенов, которые можно использовать для иммунотерапии рака.

Кроме того, без «мусорной» ДНК наши клетки просто умирают — они выполняют жизненно важную функцию, обеспечивая правильное связывание хромосом внутри ядра клетки, что необходимо для ее выживания.

Дополнительное ушное отверстие


Фото: wikimedia.org

У некоторых людей есть крошечное отверстие в том месте, где ухо встречается с головой. Это называется предаурикулярный синус (preauricular sinus), и он встречается у 0,1−0,9% населения в США, 0,9% в Великобритании и 4−10% в Азии и некоторых частях Африки.

Это редкий врожденный дефект, впервые задокументированный ученым Ван Хойзингером в 1864 году. На самом деле мы пока не уверены, зачем это нам вообще нужно, но биолог-эволюционист, анатом и палеонтолог Нил Шубин предполагает, что такие дополнительные отверстия являются эволюционным остатком рыбьих жабр.

 
 
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