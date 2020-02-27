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Шесть частей нашего тела, которые имеют крутые функции
Источник материала: Tut.by
Хотя нам кажется, что мы очень хорошо знакомы со своим телом, на деле оно хранит в себе множество сюрпризов. 42.TUT.BY собрал шесть примеров крутых функций наших органов (и микроорганов), о которых вы могли не знать.
Микробиом кишечника и его связь с рядом заболеваний
Кажется, бактерии, что живут у нас в кишечнике, гораздо более могущественны, чем считалось раньше. Согласно последним исследованиям, они могут быть замешаны в таких заболеваниях, как
Более того, не так давно группа ученых из Канадского института перспективных исследований (CIFAR) с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта
Исследователи установили, что микробиом здорового человека отличается от микробиома человека, страдающего ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2-го типа. И если перенести модифицированный микробиом в здоровый организм, это может привести к заболеваниям — по крайней мере, в случае с лабораторными мышами.
Но, конечно, все это еще нуждается в подтверждении — ведь, по сути, мы начали активно изучать микробиом человека совсем недавно.
Специальный орган для боли
В 2019 году исследователи из Каролинского института в Швеции объявили, что
До того считалось, что за ощущения механического раздражения, давления и температуры ответственны свободные нервные окончания. Однако, как выяснили шведские исследователи, на границе эпидермиса и дермы есть самостоятельный чувствительный орган, который, например, помогает нам понять, что какой-нибудь предмет слишком горячий и лучше отдернуть руку.
И хотя другие нервные окончания тоже могут передавать информацию о боли, но без нейроглиального органа интенсивность сигнала гораздо ниже.
Микроорган в иммунной системе человека для быстрого ответа на атаку бактерий
В 2018 году биологи из австралийского Института медицинских исследований Гарвана впервые
Этот самый очаг образуется в верхней части лимфатических узлов при повторном попадании болезнетворных бактерий в организм. Благодаря ему образуются антитела, которые нейтрализуют патогены. То есть, по сути, этот микроорган существует, чтобы дать очень быстрый иммунный ответ на атаку вражеских бактерий, иначе человек может умереть.
Отпечатки пальцев и тельца Панчини
Есть несколько теорий, зачем нам отпечатки пальцев: что они позволяют улучшить трение и что они помогают улучшить сенсорное восприятие. И, скорее всего, верно последнее утверждение. Это
Одна версия этого устройства была гладкой, а другая имела рельефный рисунок на поверхности, имитирующий отпечаток человеческого пальца. В итоге оказалось, что бороздки действительно усиливали точную частоту колебаний, к которым так чувствительны упомянутые тельца.
«Мусорная» ДНК, которая на самом деле очень полезная
Так называемая некодирующая ДНК или «мусорная» ДНК (junk DNA) — части геномной ДНК организмов, которые не кодируют последовательности белков и вообще словно бы не участвуют в работе нашего организма. Приставка «мусорная» появилась в 60-х годах прошлого века, причем ученые считали, что «ненужные» ДНК составляют до 95% от общего числа.
Но несколько лет назад оказалось, что эти ДНК не такие уж и бесполезные. Например, они могут
Кроме того, без «мусорной» ДНК наши клетки просто
Дополнительное ушное отверстие
У некоторых людей есть крошечное отверстие в том месте, где ухо встречается с головой. Это называется предаурикулярный синус (preauricular sinus), и он встречается у 0,1−0,9% населения в США, 0,9% в Великобритании и 4−10% в Азии и некоторых частях Африки.
Это редкий врожденный дефект, впервые задокументированный ученым Ван Хойзингером в 1864 году. На самом деле мы пока не уверены, зачем это нам вообще нужно, но биолог-эволюционист, анатом и палеонтолог Нил Шубин
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Собрали шесть примеров крутых функций наших органов, о которых вы могли не знать.
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