Шесть частей нашего тела, которые имеют крутые функции

Источник материала: Tut.by

Хотя нам кажется, что мы очень хорошо знакомы со своим телом, на деле оно хранит в себе множество сюрпризов. 42.TUT.BY собрал шесть примеров крутых функций наших органов (и микроорганов), о которых вы могли не знать.



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Микробиом кишечника и его связь с рядом заболеваний

Кажется, бактерии, что живут у нас в кишечнике, гораздо более могущественны, чем считалось раньше. Согласно последним исследованиям, они могут быть замешаны в таких заболеваниях, как рассеянный склероз , болезнь Паркинсона , болезнь Альцгеймера , рак и синдром хронической усталости .

Более того, не так давно группа ученых из Канадского института перспективных исследований (CIFAR) с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта выдвинула довольно смелую теорию, будто микробиом является возможной причиной возникновения онкологии и диабета.

Исследователи установили, что микробиом здорового человека отличается от микробиома человека, страдающего ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2-го типа. И если перенести модифицированный микробиом в здоровый организм, это может привести к заболеваниям — по крайней мере, в случае с лабораторными мышами.

Но, конечно, все это еще нуждается в подтверждении — ведь, по сути, мы начали активно изучать микробиом человека совсем недавно.

Специальный орган для боли



Схематическое изображение нейроглиального органа в слоях кожи. Изображение: Abdo et al, Science 2019

В 2019 году исследователи из Каролинского института в Швеции объявили, что нашли в коже новый орган, который ответственен за чувство боли, тепла и холода. Он состоит из шванновских клеток, которые контактируют с нервными волокнами, формируя единый нейроглиальный комплекс.

До того считалось, что за ощущения механического раздражения, давления и температуры ответственны свободные нервные окончания. Однако, как выяснили шведские исследователи, на границе эпидермиса и дермы есть самостоятельный чувствительный орган, который, например, помогает нам понять, что какой-нибудь предмет слишком горячий и лучше отдернуть руку.

И хотя другие нервные окончания тоже могут передавать информацию о боли, но без нейроглиального органа интенсивность сигнала гораздо ниже.

Микроорган в иммунной системе человека для быстрого ответа на атаку бактерий

В 2018 году биологи из австралийского Института медицинских исследований Гарвана впервые зафиксировали микроорган в иммунной системе человека со сложным названием «субкапсулярный пролиферативный очаг». Хотя ученые давно знали о его существовании, но до недавних пор не могли найти точное местоположение.

Этот самый очаг образуется в верхней части лимфатических узлов при повторном попадании болезнетворных бактерий в организм. Благодаря ему образуются антитела, которые нейтрализуют патогены. То есть, по сути, этот микроорган существует, чтобы дать очень быстрый иммунный ответ на атаку вражеских бактерий, иначе человек может умереть.

Отпечатки пальцев и тельца Панчини



Фото: Reuters

Есть несколько теорий, зачем нам отпечатки пальцев: что они позволяют улучшить трение и что они помогают улучшить сенсорное восприятие. И, скорее всего, верно последнее утверждение. Это показал эксперимент биолога, прежде физика Жоржа Дебреже. Он хотел узнать больше об одном типе механорецепторов — тельцах Пачини , — которые встречаются на расстоянии около 2 миллиметров ниже поверхности кожи на кончиках пальцев. Так что Дебреже вместе с коллегами сконструировал устройство, напоминающее структуру человеческого пальца, с датчиками, которые могли бы обнаруживать вибрации аналогично тому, как это делают тельца Пачини.

Одна версия этого устройства была гладкой, а другая имела рельефный рисунок на поверхности, имитирующий отпечаток человеческого пальца. В итоге оказалось, что бороздки действительно усиливали точную частоту колебаний, к которым так чувствительны упомянутые тельца.

«Мусорная» ДНК, которая на самом деле очень полезная



Структура ДНК. Фото: wikimedia.org

Так называемая некодирующая ДНК или «мусорная» ДНК (junk DNA) — части геномной ДНК организмов, которые не кодируют последовательности белков и вообще словно бы не участвуют в работе нашего организма. Приставка «мусорная» появилась в 60-х годах прошлого века, причем ученые считали, что «ненужные» ДНК составляют до 95% от общего числа.

Но несколько лет назад оказалось, что эти ДНК не такие уж и бесполезные. Например, они могут служить мощным инструментом регуляции генетической активности. Исследователи из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса установили, что спящие в геноме вирусные последовательности помогают иммунным клеткам синтезировать антитела. Сотрудники Каролинского университета утверждают, что «мусорная» ДНК нужна для развития человеческого эмбриона. Ученые из Института Гульбенкяна установили , что эти участки влияют на рост позвоночника у змей и мышей. А группа ученых из Канады пришла к выводу, что некодирующая часть генома человека оказалась важным источником пептидов-антигенов, которые можно использовать для иммунотерапии рака.

Кроме того, без «мусорной» ДНК наши клетки просто умирают — они выполняют жизненно важную функцию, обеспечивая правильное связывание хромосом внутри ядра клетки, что необходимо для ее выживания.

Дополнительное ушное отверстие



Фото: wikimedia.org

У некоторых людей есть крошечное отверстие в том месте, где ухо встречается с головой. Это называется предаурикулярный синус (preauricular sinus), и он встречается у 0,1−0,9% населения в США, 0,9% в Великобритании и 4−10% в Азии и некоторых частях Африки.

Это редкий врожденный дефект, впервые задокументированный ученым Ван Хойзингером в 1864 году. На самом деле мы пока не уверены, зачем это нам вообще нужно, но биолог-эволюционист, анатом и палеонтолог Нил Шубин предполагает , что такие дополнительные отверстия являются эволюционным остатком рыбьих жабр.