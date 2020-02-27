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Skoda выпустила семимиллионную Octavia

27.02.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С конвейера главного предприятия Skoda в Млада-Болеслава сошла семимиллионная Octavia, сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя.


История этой модели началась еще в 1959 году, когда увидела свет первая Octavia — восьмой по счету послевоенный автомобиль бренда (собственно, название машины происходит от латинского octo, что означает «восемь»). За 12 лет производства Skoda выпустила около 400 тысяч экземпляров оригинальной Octavia.

На Парижском автосалоне в 1996 году было представлено первое поколение Octavia, разработанной чешским автопроизводителем уже в составе концерна Volkswagen. Премьера второго поколения Octavia состоялась на автосалоне в Женеве в марте 2004 года, третье поколение модели было представлено в 2012 году. В общей сложности Skoda произвела 6 540 000 единиц Octavia трех поколений, а в прошлом году модель разошлась по миру тиражом 363 700 экземпляров.

Наконец, в ноябре минувшего года в Праге перед публикой предстала Octavia четвертой генерации, которая на рынке ТС появится в четвертом квартале текущего года.

 
 
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С конвейера главного предприятия Skoda в Млада-Болеслава сошла семимиллионная Octavia, сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя.
 
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