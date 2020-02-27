Белорусская «художница» Анастасия Салос выиграла 5 золотых наград на турнире в Будапеште

Источник материала: Газета Авангард





Белорусская спортсменка Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Будапеште Gracia Cup — 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одна из лидеров сборной Беларуси первенствовала в многоборье, получив от судей оценку 90,100 балла. В тройке призеров оказались украинка Ева Мелещук (87,100). Бронза у еще одной белоруски Алины Горносько (86,600).

Помимо золота в многоборье Анастасия Салос выиграла награды высшей пробы в финалах отдельных видов: с обручем, мячом, булавами и лентой.

Успешно выступили и белорусские юниорки. Дина Агишева победила в многоборье, Елизавета Зорькина стала лучшей в упражнении с булавами, второй — со скакалкой и мячом, третьей — с лентой.

Всего в ХХ Международном турнире Gracia cup — 2020, который завершился в Будапеште, участвовали 478 спортсменок примерно из 30 стран.