Белорусская «художница» Анастасия Салос выиграла 5 золотых наград на турнире в Будапеште

Белорусская спортсменка Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Будапеште Gracia Cup — 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Одна из лидеров сборной Беларуси первенствовала в многоборье, получив от судей оценку 90,100 балла. В тройке призеров оказались украинка Ева Мелещук (87,100). Бронза у еще одной белоруски Алины Горносько (86,600).
Помимо золота в многоборье Анастасия Салос выиграла награды высшей пробы в финалах отдельных видов: с обручем, мячом, булавами и лентой.
Успешно выступили и белорусские юниорки. Дина Агишева победила в многоборье, Елизавета Зорькина стала лучшей в упражнении с булавами, второй — со скакалкой и мячом, третьей — с лентой.
Всего в ХХ Международном турнире Gracia cup — 2020, который завершился в Будапеште, участвовали 478 спортсменок примерно из 30 стран.