Лободы много не бывает. Популярная певица снова выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Светлана Лобода выступит 28 ноября в «Минск-Арене» с презентацией нового альбома Sold Out. Билеты на концерт популярной певицы поступили в продажу сегодня.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Альбом Светланы Лободы Sold Out удивил в том числе самых преданных поклонников. Многие даже не сразу узнали голос любимой певицы — так поменялась ее вокальная манера. Перед нами совсем другая LOBODA: дерзкая и решительная, хотя и той артистке, которую мы знаем по трекам «К черту любовь» и «SuperSTAR», смелости было не занимать. Но теперь у нее новый звук: броский, динамичный, использующий последние тенденции мировой поп-музыки — от EDM до хип-хопа.

В карьере Светланы Лободы было достаточно шагов, которые со стороны могли показаться рискованными. В 2004 году она стала главной вокалисткой сексапильного трио «ВИА Гра». Но звезда не просто хотела сиять на небосклоне среди подобных светил — она жаждала быть Сверхновой.

После ухода из группы вышел ее дебютный сингл «Черно-белая зима», который попал в ротацию музыкальных каналов. А затем пришло время первых больших хитов — «Постой, муЩина» и «Не мачо», сопровождавшихся провокационными клипами.

В 2009 году Лобода снова удивила публику, на этот раз на конкурсе «Евровидение» в Москве. Ее бешеные танцы с гладиаторами и экстатическое барабанное соло взорвали зал.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2011 году рыжеволосая бестия перекрасилась в блондинку и сменила сценическое имя на четкое и лаконичное LOBODA. Теперь она редко исполняет старые песни на концертах и вспоминает былые времена с улыбкой.

— Я была юна, находилась в поиске себя, — говорит певица. — Хотелось показать сразу все: и танцы, и шпагат, и экстремальную акробатику. И желательно, чтобы это все было в одном номере. Но, надо заметить, артистка Лобода всегда делала хиты, потому что чуйка была и осталась.

Релиз нового альбома состоялся 13 декабря 2019 года. Над ним работали авторы, композиторы и аранжировщики из Украины, России, Швеции и Великобритании. Певица решила не выпускать песни синглами, а сплела из них качественное музыкальное полотно. Одним из самых ротируемых треков стала песня «Новый Рим» с хуковым лейтмотивом, который стал ее главным движком.

— Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными, ищите и вы обязательно найдете — любимая цитата сегодняшнего дня, — говорит LOBODA. — Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня время экспериментов. «Я — шальная бестия», как поется в одном из новых треков. Пришло время шалить и экспериментировать.

Певица отдается творчеству — возможно, в этом секрет ее популярности. Каждое выступление — это взрывной спектакль с глубокой драматургией номеров и неожиданными световыми решениями. Убедиться в этом можно будет на минском концерте уже в конце ноября.

Когда: 28 ноября 2020 года, 19.00

Где: Минск-Арена

Сколько: 45 — 160 рублей Купить билет

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