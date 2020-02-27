Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде

Источник материала: Аргументы и факты

«Не родись красивой, родись с хорошим вкусом», — скажет вам любой эксперт по моде и стилю. Но что делать, если умение одеваться не ваш конек и даже последняя коллекция от какого-нибудь модного бренда смотрится на вас как мешок с картошкой? Автор блога @good_look_style, стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера знает, как решить эту проблему. Итак, запоминайте, записывайте, а еще лучше — делайте и то и другое.

Не стесняйтесь подглядывать

Когда перед вами стоит задача развить у себя хороший вкус, подглядывать за другими не только можно, но и нужно! Просматривайте модные журналы и показы, подпишитесь на странички стилистов, дизайнеров и людей, чей стиль в одежде вам нравится. Важно не просто смотреть на эту красоту, учитесь анализировать ее. Задавайте себе вопросы. Нравится ли вам конкретный лук и почему? Вас привлекла одежда и её сочетание или успех того, кто ее носит? Может быть, вы в восторге от композиции на фото и вас манит не образ, а, например, Эйфелева башня на заднем плане? Убедитесь, что понравилась именно одежда. Как только сделаете это, тут же задайте себе еще ряд вопросов, которые приблизят вас к заветной цели: «Куда бы я могла в этом пойти? Лично мне это подойдет? Какие эмоции и ощущения у меня вызывает этот образ? Как я могу адаптировать его под себя?»

В идеале нужно создать папку с фотографиями тех луков, которые особенно нравятся. Пересматривайте ее время от времени и редактируйте, добавляя и удаляя фото.

С вещами на выход! Устаревшая одежда и обувь, которую давно пора выбросить Подробнее

Учитесь на чужих ошибках

Возможно, это прозвучит странно, но мой вам совет — разглядывайте прохожих. Делайте это где угодно: сидя за столиком в кафе или по дороге на работу в метро. Анализируйте образы всех, кто попадает в ваше поле зрения. Для этой небольшой, но очень важной миссии можно выделять всего один день в неделю. Отмечаете для себя как положительные моменты, так и отрицательные, чтобы не повторять чужих ошибок. Особое внимание обращайте на сочетания: подходит ли обувь к образу (если нет, то на какую пару можно ее заменить), правильно ли подобраны колготки и гармоничен ли размер сумочки, также задавайте себе вопросы о посадке одежды, фактурах и принтах.

Устраивайте дни безумных примерок

Своим клиентам я часто рекомендую ходить в магазины и просто примерять одежду. Если вы стесняетесь и переживаете, что на вас посмотрят с осуждением, лучше идите в какой-нибудь сетевой магазин, где продавцам без разницы, купили вы товар или нет. Примеряйте не только те модели, которыми и так уже переполнен гардероб, но и смелые, скучные, даже странные для вас варианты. Не бойтесь брать цвета, которые не любите, ведь в процессе примерки вы можете найти свой идеальный фасон платья или брюк!

Не ограничивайте себя одной вещью, старайтесь собрать комплект вместе с обувью, сумочкой и другими деталями, а затем снова анализируйте его. Идет ли вам этот образ и почему?

Путешествуйте!

Когда мы говорим о том, как развить хороший вкус, самый короткий путь к успеху — сформировать «насмотренность», т. е. собственный визуальный опыт! Уверена, что многие из вас уже слышали данный термин. Путешествия в этом смысле просто незаменимы, ведь каждая культура имеет свои особенности. На примере архитектуры и того, как одеваются люди в других странах, мы обогащаем свой кругозор и вырабатываем «насмотренность».

Безусловно, далеко не все могут позволить себе посмотреть мир. Но отговорка о том, что отпуск у вас бывает всего раз в году и денег хватает только на Турцию и отель с системой «все включено», не принимается, потому что современные виртуальные возможности позволяют путешествовать не выходя из дома! Так что интернет нам всем в помощь.

«Ножки Буша» с блеском. Как не надо носить колготки Подробнее

Мыслите шире

Выделите себе минимум пару часов в неделю, чтобы без суеты насладиться искусством в музее или на какой-нибудь выставке. Рассматривайте и изучайте историю картин, ведь общий уровень культуры повышает ваш вкус и позволяет мыслить шире.

Бегом в кино

Еще один простейший лайфхак: просматривая фильмы, можно неплохо «прокачать» свой вкус. Для начала хотя бы просто понаблюдайте за тем, как в кино одеты «неудачники» и успешные герои. С помощью какой одежды стилисты обыграли образ соблазнительницы или начальницы? Конечно, сразу скажу, что вкус лучше тренировать на культовых произведениях, достойных кинокартинах и сериалах, ведь чувство стиля можно не только улучшить, но и разрушить.

Ваш лучший «стилист»

Природа — не только лучший художник, но и отличный «стилист». Наблюдайте за цветами, их сочетаниями, формами и пропорциями. Если хотите включить в этот процесс анализ, попробуйте нарисовать увиденное. Вовсе не обязательно носить с собой мольберт и краски. Схематичный рисунок простыми карандашами в блокноте вполне поможет осознать пропорции. А это нам и нужно!