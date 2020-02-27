ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде

27.02.2020 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде
shutterstock.com

Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде«Не родись красивой, родись с хорошим вкусом», — скажет вам любой эксперт по моде и стилю. Но что делать, если умение одеваться не ваш конек и даже последняя коллекция от какого-нибудь модного бренда смотрится на вас как мешок с картошкой? Автор блога @good_look_style, стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера знает, как решить эту проблему. Итак, запоминайте, записывайте, а еще лучше — делайте и то и другое. 

Не стесняйтесь подглядывать

Когда перед вами стоит задача развить у себя хороший вкус, подглядывать за другими не только можно, но и нужно! Просматривайте модные журналы и показы, подпишитесь на странички стилистов, дизайнеров и людей, чей стиль в одежде вам нравится. Важно не просто смотреть на эту красоту, учитесь анализировать ее. Задавайте себе вопросы. Нравится ли вам конкретный лук и почему? Вас привлекла одежда и её сочетание или успех того, кто ее носит? Может быть, вы в восторге от композиции на фото и вас манит не образ, а, например, Эйфелева башня на заднем плане? Убедитесь, что понравилась именно одежда. Как только сделаете это, тут же задайте себе еще ряд вопросов, которые приблизят вас к заветной цели: «Куда бы я могла в этом пойти? Лично мне это подойдет? Какие эмоции и ощущения у меня вызывает этот образ? Как я могу адаптировать его под себя?» 

В идеале нужно создать папку с фотографиями тех луков, которые особенно нравятся. Пересматривайте ее время от времени и редактируйте, добавляя и удаляя фото. 

Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде
С вещами на выход! Устаревшая одежда и обувь, которую давно пора выбросить
Подробнее

Учитесь на чужих ошибках

Возможно, это прозвучит странно, но мой вам совет — разглядывайте прохожих. Делайте это где угодно: сидя за столиком в кафе или по дороге на работу в метро. Анализируйте образы всех, кто попадает в ваше поле зрения. Для этой небольшой, но очень важной миссии можно выделять всего один день в неделю. Отмечаете для себя как положительные моменты, так и отрицательные, чтобы не повторять чужих ошибок. Особое внимание обращайте на сочетания: подходит ли обувь к образу (если нет, то на какую пару можно ее заменить), правильно ли подобраны колготки и гармоничен ли размер сумочки, также задавайте себе вопросы о посадке одежды, фактурах и принтах. 

Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде Плюс десять гарантированно! Одежда и макияж, которые нас старят

Устраивайте дни безумных примерок

Своим клиентам я часто рекомендую ходить в магазины и просто примерять одежду. Если вы стесняетесь и переживаете, что на вас посмотрят с осуждением, лучше идите в какой-нибудь сетевой магазин, где продавцам без разницы, купили вы товар или нет. Примеряйте не только те модели, которыми и так уже переполнен гардероб, но и смелые, скучные, даже странные для вас варианты. Не бойтесь брать цвета, которые не любите, ведь в процессе примерки вы можете найти свой идеальный фасон платья или брюк! 

Не ограничивайте себя одной вещью, старайтесь собрать комплект вместе с обувью, сумочкой и другими деталями, а затем снова анализируйте его. Идет ли вам этот образ и почему?

Путешествуйте!

Когда мы говорим о том, как развить хороший вкус, самый короткий путь к успеху — сформировать «насмотренность», т. е. собственный визуальный опыт! Уверена, что многие из вас уже слышали данный термин. Путешествия в этом смысле просто незаменимы, ведь каждая культура имеет свои особенности. На примере архитектуры и того, как одеваются люди в других странах, мы обогащаем свой кругозор и вырабатываем «насмотренность».

Безусловно, далеко не все могут позволить себе посмотреть мир. Но отговорка о том, что отпуск у вас бывает всего раз в году и денег хватает только на Турцию и отель с системой «все включено», не принимается, потому что современные виртуальные возможности позволяют путешествовать не выходя из дома! Так что интернет нам всем в помощь. 

Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде
«Ножки Буша» с блеском. Как не надо носить колготки
Подробнее

Мыслите шире

Выделите себе минимум пару часов в неделю, чтобы без суеты насладиться искусством в музее или на какой-нибудь выставке. Рассматривайте и изучайте историю картин, ведь общий уровень культуры повышает ваш вкус и позволяет мыслить шире. 

Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде Дело в шляпке. Трикотажные береты снова набирают силу

Бегом в кино

Еще один простейший лайфхак: просматривая фильмы, можно неплохо «прокачать» свой вкус. Для начала хотя бы просто понаблюдайте за тем, как в кино одеты «неудачники» и успешные герои. С помощью какой одежды стилисты обыграли образ соблазнительницы или начальницы? Конечно, сразу скажу, что вкус лучше тренировать на культовых произведениях, достойных кинокартинах и сериалах, ведь чувство стиля можно не только улучшить, но и разрушить. 

Ваш лучший «стилист» 

Природа — не только лучший художник, но и отличный «стилист». Наблюдайте за цветами, их сочетаниями, формами и пропорциями. Если хотите включить в этот процесс анализ, попробуйте нарисовать увиденное. Вовсе не обязательно носить с собой мольберт и краски. Схематичный рисунок простыми карандашами в блокноте вполне поможет осознать пропорции. А это нам и нужно!  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как развить хороший вкус в одежде, если природа обделила вас этим нужным в наше время качеством? Кратчайший путь — обратиться к стилисту. Нет денег на подобные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дату проведения «Евровидения-2020» могут перенести
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика