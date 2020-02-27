Уткин пообещал спеть на белорусском языке, если Шкурин заиграет в ЦСКА

Источник материала: Tut.by

Российский комментатор и ведущий передачи «Футбольный клуб» Василий Уткин, оценивая трансферы топ-клубов России, вспомнил и переход белорусского нападающего Ильи Шкурина в московский ЦСКА.

— Помню, что ЦСКА купил белоруса. Но пусть хотя бы один белорус докажет свою состоятельность в чемпионате России. И тогда, вот тогда я спою о нем настоящую песню на хорошем белорусском языке. Я помню и «Сяброў», и «Верасоў», и всех остальных «соў».

С 11.35