Улики съели: у жителя Гродно украли пакет с продуктами

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Около 11 часов вечера 27-летний житель Гродно ждал общественный транспорт на остановке «Автовокзал» в областном центре.





Молодой человек заранее зашёл в магазин и купил домой продукты. Именно на пакет с едой обратили внимание два гражданина, которые проходили мимо.





Мужчины 45 и 46 лет подошли к ожидающему автобус гродненцу, выхватили сумку с едой и скрылись во дворах.





Потерпевший обратился за помощью в милицию, вскоре правоохранители задержали подозреваемых в совершении «грабежа». Похищенные продукты, общей стоимостью 12 рублей, уже были съедены.







