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Улики съели: у жителя Гродно украли пакет с продуктами

27.02.2020 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно двое мужчин отобрали у прохожего пакет с едой и съели ее.


фото носит иллюстративный характер

Около 11 часов вечера 27-летний житель Гродно ждал общественный транспорт на остановке «Автовокзал» в областном центре. 

Молодой человек заранее зашёл в магазин и купил домой продукты. Именно на пакет с едой обратили внимание два гражданина, которые проходили мимо.

Мужчины 45 и 46 лет подошли к ожидающему автобус гродненцу, выхватили сумку с едой и скрылись во дворах. 

Потерпевший обратился за помощью в милицию, вскоре правоохранители задержали подозреваемых в совершении «грабежа». Похищенные продукты, общей стоимостью 12 рублей, уже были съедены. 


Как пояснили "грабители", они хотели есть, а поскольку никто из них не работает, то денег на еду не было, поэтому и пошли на преступление, сообщает УВД Гродненского облисполкома
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно двое мужчин отобрали у прохожего пакет с едой и съели ее.
 
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