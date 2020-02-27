Бетонные стены и уют: квартира минчан, которым удалось все это красиво совместить

Источник материала: Tut.by

Оставить нетронутыми бетонный потолок и стены решаются далеко не все поклонники индустриального стиля и лофта. В основном из опасений, что жилье будет уж слишком брутально смотреться. Впрочем, успех зависит о того, насколько грамотно реализована идея. Бетон может быть идеальным фоном, а также хорошо сочетается с деревом и металлом. А чтобы избежать излишней брутальности, можно окрасить бетон в светлые тона, сохранив при этом фактуру. Также при отделке можно использовать материалы, имитирующие бетон. Пример того, как это смотрится в реальности, мы нашли в минской квартире на проспекте Независимости, 185.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»