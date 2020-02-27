«Ягодицы зачетные». Мама двоих детей влюбилась в сайклинг и приучает к нему минчан

Источник материала: Tut.by

Анастасия Руднева-Калачинская — владелица и ведущий тренер первой в Минске студии сайклинга. А пять лет назад была мамой в декрете, никак не связанной с фитнесом. GO.TUT.BY рассказывает, как минчанка влюбилась в групповые занятия на велотренажерах и пытается приучить "зожников" к необычному спорту.





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Со спортом у Анастасии было не очень с тех пор, как в школе дали подготовительную группу по физкультуре. Работа к ЗОЖ тоже не располагала: до декрета была ассистентом режиссера или вторым режиссером — и ни разу не купила абонемент в фитнес-зал.

Во втором декрете Настя познакомилась с девушкой, тоже молодой мамой, которая была директором в фитнес-клубе «Фабрика» в Грушевке. Та предложила подзаработать администратором: чем не вариант на время отпуска по уходу за ребенком?

— С мужем решили, что будет неплохо: в кино работаешь по 12−16 часов в день, а здесь будет возможность, например, забрать малыша из садика, — вспоминает Настя.





Тренировки для себя тогда в ее планы не входили. А зачем? Проблем с лишним весом не было: после первых и вторых родов прибавляла около 20 кг, но каждый раз вес уходил сам за год-полтора. Так и была «неспортивным» администратором фитнес-центра — пока тренер не убедила заглянуть на силовую тренировку.

— Я, конечно, умирала от боли в мышцах! Но стала заниматься, правда не очень активно: раз в неделю-две.

Настину судьбу изменило то, что учредитель фитнес-клуба задумал привезти в Минск новое направление — сайклинг. Это групповые занятия на велотренажерах с инструктором, которые больше напоминают дискотеку — под динамичную музыку и со стробоскопами. В Беларуси такому никто не учил, и тренера специально отправили в Москву за сертификатом. Закупили велотренажеры: каждый примерно по 800 долларов. И начали набирать первых клиентов. Настя тоже попробовала.





— На 15-й минуте я готова была собрать вещи и уйти! — честно признается она. — Но за одно занятие сложно понять, что такое сайклинг. Придется научиться управляться с байком, махать руками и одновременно крутить педали. Обычно только к концу класса люди осваиваются. Да, на сайклинге тяжело. Зато после тренировки — ощущение легкой эйфории, даже влюбленности. Как будто проехался на «Супер-8»!

Эта «легкая эйфория» зацепила молодую маму настолько, что она тренировалась по два-три раза в неделю. И уже мечтала о том, чтобы самой выучиться в Москве на инструктора — но с идеей пришлось повременить.

Владелец студии очень верил в новое направление, а потому решил закрыть филиалы в Грушевке и в Каменной Горке — и превратить клуб в студию сайклинга. Анастасия к тому времени из администратора доросла до директора: кроме работы с клиентами занималась расписанием тренировок, разбиралась с зарплатами и документами. Новое помещение для студии нашли на Левкова, 30: 160 м², в жилом доме, полуподвальное, но над студией не квартиры, а магазин.





— Поэтому с жильцами из-за громкой музыки не ругаемся, а в магазине нам уже заказывают песни.

Мечту Анастасия не оставила: в августе 2018-го, когда студия заработала на полную, съездила в Москву и выучилась на тренера. Осенью начала преподавать. А еще через полгода учредитель по личным причинам решил отказаться от бизнеса. И спросил у Насти, не хочет ли она выкупить студию.

— Не то чтобы муж был в восторге от такого поворота событий: все-таки фитнес-зал начинался как подработка на время декрета. Но сказал, что мешать мне не будет. Мы продали машину — Chrysler Voyager. Хорошо, что благодаря дружеским отношениям сделали скидку и разрешили выплатить не всю сумму сразу. А муж по итогу не то что не мешал, но и всячески помогал (хоть и не признается в этом): ремонтировал байки, сам сделал пару тренажеров, сидел с детьми, когда я была занята. Готовил, убирал. Я ему очень благодарна и без него вряд ли справилась бы.





Так Анастасия оказалась владелицей, руководительницей и ведущим тренером первой в Минске студии сайклинга «Фабрика». Кроме нее здесь работают еще два тренера. Количество человек в группе ограничено числом велотренажеров: максимум 11 занимающихся. Трижды в неделю по полтора часа сейчас идут корпоративные занятия: руководитель попробовал сайклинг сам — и записал коллектив. Кроме классических тренировок в расписании бывает еще и «сайклинг-синема»: смотришь кино, крутишь педали.

Сама Анастасия тренировки ведет каждый день, кроме воскресенья. И на вопрос клиентов «а что будет, если вы заболеете?» отвечает просто: «А я не болею!». Она честно признается: несмотря на немаленькую стоимость абонемента (4 тренировки 60 рублей, 8 тренировок — 100 рублей), группы по сайклингу сложно назвать прибыльными — по крайней мере когда ты владелица студии.

— Считай, большую часть тренировок провожу «бесплатно» — деньги уходят на содержание зала. Сама себе зарплату как тренеру я не плачу, и мой личный доход от студии точно меньше средней белорусской зарплаты.





С одной стороны, хорошо, что на Минск сейчас всего пара клубов с сайклингом — с другой стороны, плохо, что из-за этого о нем мало кто знает.

— Пилатес, стретчинг и даже зумбу в Минске уже хорошо выучили — а тут переспрашивают: «Скайлинг? Сайклинг? Что это такое? Педали крутить? Так у меня велосипед есть!». Но вы попробуйте, и больше не будете сравнивать с велосипедом. В других странах, например, это очень распространенное направление фитнеса: на тренировках будет по сорок человек.

Любопытно, что маленькую «рекламную кампанию» сайклингу в Беларуси устроил американский фильм «Красотка на всю голову». Главная героиня там все время пыталась сесть на диету или заняться фитнесом, пока как раз на занятии по сайклингу не упала с велотренажера и не ударилась головой. Из-за этого она обрела аномальную уверенность в том, что очень красива, хотя в глазах других людей ни капли не изменилась. Шутки шутками, говорит Настя, но после выхода фильма в 2018 году на занятия записалось много впечатленных девушек. Многие из них нацелены на похудение — тут результат главный тренер может показать на себе.





— Хотя сброс веса не был моей целью, около 10 кг ушли сами по себе. Но для меня важнее не вес, а фигура: появился рельеф, ягодицы зачетные, — улыбается Настя. — Я стала выносливее физически и даже избавилась от проблем с коленями: теперь врачи разрешают прыгать сколько угодно.

Мама двоих детей признается: когда отведешь несколько тренировок подряд, возвращаешься вечером уставший — но только физически. А эмоционально — заряжен так, что хоть на дискотеку идти.

— Сайклинг — это моя любовь в фитнесе. И я верю, что и у нас, как в Москве, еще будут устраивать сайкл-фестивали: собирают 100−200 байков в одном клубе — и крутят педали под музыку, как на крутом концерте.