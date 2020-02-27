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В Минске прошли совместные учения военных медиков и авиаторов

27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместную тренировку провели в Минске военные медики и авиаторы, сообщает «МИР 24». По сценарию, пострадавшего с огнестрельным ранением нужно было срочно доставить в больницу. Для этого вертолету Ми-8 предстояло приземлиться в самом центре оживленного города – в Парке Победы.

«Есть сложности с подходом к данной площадке: это линии электропередач и высотные строения. Стела – тоже довольно высокий объект. Надо учитывать близость объектов, чтобы максимально безопасно подойти к этой площадке и выполнить посадку», – рассказал заместитель командира вертолетной эскадрильи Денис Авдеев.

В ходе учения летчики отработали варианты посадки в разных частях города. Врачи смогли определить наиболее быстрые пути эвакуации пострадавших.



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Теги: Минск
 
 
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Специалисты отработали варианты посадки на вертолете в разных частях города.
 
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