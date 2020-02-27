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Почему над Минском так низко летают военные самолеты

27.02.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в небе над столицей со второй половины дня до позднего вечера летали военные самолеты. Агентство «Минск-Новости» обратилось за комментарием в авиационную базу, расположенную в Мачулищах.

В воинской части пояснили, что в воздухе минчане и гости столицы могли наблюдать военно-транспортные самолеты Ил-76МД и Ан-26.

— Летаем мы в любое время суток и при любых условиях, поскольку военные авиаторы ежедневно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, в случае необходимости осуществляют поисково-спасательное обеспечение, перевозят и десантируют личный состав и технику, осуществляют полеты по международным воздушным линиям, выполняют другие специальные задачи, — сообщили представители авиационной базы. — Накануне были плановые полеты, во время которых летчики оттачивают технику пилотирования, элементы воздушной навигации и другое. В будние дни тренировки проходят с 14 до 22 часов. 27 февраля также запланированы полеты. Над столицей они обычно проходят на высоте от 600 до 1000 метров.

Почему летаем над Минском? В зависимости от погодных условий, и в частности при наличии ветров южных направлений, заход на посадку на аэродром осуществляется со стороны города. И мы просим жителей столицы, особенно микрорайона Сухарево, не волноваться. Всех приглашаем 16 мая посетить аэродром Мачулищи, где будем праздновать 40-летие образования воинской части. Будут и демонстрационные полеты, и выставка авиационной техники, много другого интересного и зрелищного.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане могли наблюдать в воздухе военно-транспортные самолеты «Ил-76МД» и «Ан-26».
 
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