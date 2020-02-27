"Ну что это за союз такой" Лукашенко пожаловался Мясниковичу на российских министров

Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности - двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также напомнил, что российские компании необоснованно настаивали на уплате им дополнительной премии при поставках нефти в Беларусь: "мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию".





"Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему - потому что нет нормальных правил. Право силы - наклонить, заставить. Это не нормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились", - подчеркнул Лукашенко.









Он также коснулся темы ценообразования на поставляемый из России природный газ. "Нам говорят: $127 (за 1 тыс. куб.м - это благо). Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? $90!", - сказал Лукашенко.





"Мы россиянам говорим (как они предложили): давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти (процедура перетаможки в отношении части поставляемой российской нефти отменена в 2020 году, в результате чего Беларусь теряет значительные средства), было $110-111. "Нет, давайте $127". На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" - сказал Лукашенко.