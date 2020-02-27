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В мае пройдет международный фестиваль искусства «Арт-Минск»

27.02.2020 12:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В мае пройдет международный фестиваль искусства «Арт-Минск»
Art-Minsk. / facebook.com

Третий международный фестиваль искусства «Арт-Минск» пройдет в столице с 5 по 24 мая. Фестиваль объединит площадки и культурные институции Минска в разных частях города. Почти весь май можно будет путешествовать по Минску и изучать выставочные проекты. Центральная и самая большая экспозиция пройдет во Дворце искусства. Подробности - в Instagram-аккаунте фестиваля.

Сейчас открыт прием заявок на участие. Художникам необходимо зарегистрироваться на сайте, отправить фотографии своих работ, указать краткую биографию и контактные данные. Дедлайн 5 апреля. Результаты отбора будут известны путем смс-оповещения.

Организаторами фестиваля выступают «Центр изобразительного и медиаискусства «Новая Культурная Инициатива» и Республиканская художественная галерея ОО «Белорусский союз художников» (Дворец искусства) при поддержке Минского городского исполнительного комитета, ОАО Белгазпромбанк, ОАО Газпром трансгаз Беларусь.

В 2019 году «Арт–Минск» стал частью культурной программы II Европейских игр. Фестиваль посетило 23,5 тысячи человек.

В мае пройдет международный фестиваль искусства «Арт-Минск»
Фото: facebook.com/ Art-Minsk.

 
Теги: Минск
 
 
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