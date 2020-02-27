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В мае пройдет международный фестиваль искусства «Арт-Минск»
27.02.2020 12:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Art-Minsk. /
Третий международный фестиваль искусства
Сейчас открыт прием заявок на участие. Художникам необходимо зарегистрироваться на
Организаторами фестиваля выступают «Центр изобразительного и медиаискусства «Новая Культурная Инициатива» и Республиканская художественная галерея ОО «Белорусский союз художников» (Дворец искусства) при поддержке Минского городского исполнительного комитета, ОАО Белгазпромбанк, ОАО Газпром трансгаз Беларусь.
В 2019 году «Арт–Минск» стал частью культурной программы II Европейских игр. Фестиваль посетило 23,5 тысячи человек.
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