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В Островецком районе мужчина прочитал переписку жены в соцсети. Возбуждено уголовное дело

27.02.2020 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Островецком районе мужчина решил прочитать переписку жены и стал фигурантом уголовного дела.  

По информации МВД, происшествие случилось в январе. 42-летняя женщина пожаловалась на своего мужа в милицию. Мужчина получил пароль к ее аккаунту в социальной сети и прочитал ее переписку.   

В Островецком РОВД сообщили, что мужчина получил пароль незаконно, вошел от лица жены в аккаунт и прочитал переписку. Затем мужчина изменил ее учетные данные и поделился компрометирующими сообщениями с их общей знакомой.  

Мужчина рассказал, что решил совершить преступление из-за любопытства, чтобы узнать, не изменяет ли ему жена.  

По факту несанкционированного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.  

Мужчина ранее не был судим, однако привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.  

Осенью прошлого года в Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Островецком районе мужчина решил прочитать переписку жены и стал фигурантом уголовного дела.   По информации МВД, происшествие случилось в...
 
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