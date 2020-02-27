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В Островецком районе мужчина прочитал переписку жены в соцсети. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Островецком районе мужчина решил прочитать переписку жены и стал фигурантом уголовного дела.
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В Островецком РОВД сообщили, что мужчина получил пароль незаконно, вошел от лица жены в аккаунт и прочитал переписку. Затем мужчина изменил ее учетные данные и поделился компрометирующими сообщениями с их общей знакомой.
Мужчина рассказал, что решил совершить преступление из-за любопытства, чтобы узнать, не изменяет ли ему жена.
По факту несанкционированного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.
Мужчина ранее не был судим, однако привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.
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Новости Беларуси. В Островецком районе мужчина решил прочитать переписку жены и стал фигурантом уголовного дела. По информации МВД, происшествие случилось в...
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