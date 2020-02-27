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Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второе общекомандное место и 12 наград, пять из которых золотые. Таков результат белорусов на Международной матчевой встрече по легкой атлетике среди молодежных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир завершился в Минске.
В заключительный день порадовали наши толкатели. Елизавета Дорц отправила снаряд на 14 метров 54 сантиметра и завоевала золото. Поддержал почин Алексей Александрович. Ему составил нешуточную конкуренцию спортсмен из Италии. Оба атлета являются лидерами мирового рейтинга этого сезона. Белорус вырвал победу во второй попытке. Также золото у белорусской бегуньи на 400 метров Астерии Лимай.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы рады, что наша молодежь, наш резерв сегодня находятся на серьезном европейском, мировом уровне. Что они придут на смену тем, кто сегодня задает тон уже во взрослом спорте, у меня нет сомнений.
Хенрик Ольшевский, президент Польской федерации легкой атлетики:
Всего в соревнованиях приняли участия спортсмены из 12 стран. Дебютантами турнира стали команды Италии и Польши.
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Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне
Новости Беларуси. Второе общекомандное место и 12 наград, пять из которых золотые. Таков результат белорусов на Международной матчевой встрече по легкой атлетике...
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