В небе над Минском летают военные самолеты. Почему так низко?









Минск-Новости » обратились за комментарием в авиационную базу, расположенную в Мачулищах. В воинской части пояснили, что в воздухе минчане и гости столицы могли наблюдать военно-транспортные самолеты «Ил-76МД» и «Ан-26». » обратились за комментарием в авиационную базу, расположенную в Мачулищах. В воинской части пояснили, что в воздухе минчане и гости столицы могли наблюдать военно-транспортные самолеты «Ил-76МД» и «Ан-26».





— Летаем мы в любое время суток и при любых условиях, поскольку военные авиаторы ежедневно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, в случае необходимости осуществляют поисково-спасательное обеспечение, перевозят и десантируют личный состав и технику, осуществляют полеты по международным воздушным линиям, выполняют другие специальные задачи, — сообщили представители авиационной базы. — Накануне были плановые полеты, во время которых летчики оттачивают технику пилотирования, элементы воздушной навигации и другое.





В будние дни тренировки проходят с 14 до 22 часов. 27 февраля также запланированы полеты. Над столицей они обычно проходят на высоте от 600 до 1 000 метров.









Почему летаем над Минском? В зависимости от погодных условий и в частности при наличии ветров южных направлений заход на посадку на аэродром осуществляется со стороны города. И мы просим жителей столицы, особенно микрорайона Сухарево, не волноваться.

