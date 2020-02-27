Где в Беларуси бывают Саша Бортич, Би-2 и IOWA? Показываем милые фото

Источник материала: Tut.by

Если ты стал звездой и переехал в другой город, скорее всего, на родине будешь появляться не так часто. Зато каждый визит будет наполнен эмоциями от общения с близкими, воспоминаниями и, конечно, милыми фото. Герои этой публикации давно уехали из Беларуси, но приезжают к родным и устраивают веселые фотосессии. Показываем, какие снимки вы (возможно) будете делать, когда станете популярными. Бонус! В конце публикации напоминаем о ближайших минских выступлениях соотечественников.

В рапсовом поле где-то по дороге в Могилев как IOWA

Катя и Леня из IOWA давно живут в Питере, но и сегодня называют себя белорусской группой и нередко бывают в Могилеве, куда приезжают преимущественно, чтобы проведать родителей Лени (Катины мама и сестра перебрались в Петербург).

Это фото сделано как раз по дороге из Санкт-Петербурга на родину прошлым летом, и ездят ребята — да-да, не на самолете — а на машине. С белорусскими номерами, между прочим. Что касается фото, знайте: задумаете такое сделать, потом будете долго оттираться от рапса.



Фото: instagram.com/katya_iowa

На фоне монумента Победы (но не стандартно) как Лева из Би-2

Группа Би-2 в Беларусь приезжает как в Минск, так и в Бобруйск. Помните, летом 2018 года они даже устроили на малой родине собственный фестиваль на 120 тысяч человек? Впрочем, вернемся к «минским» страницам в биографии музыкантов. Уж не знаем, в каждом ли уголке столицы бывал Лева, но на площади Победы его точно заметили. Там он умудрился сделать это нестандартное фото. Если захотите повторить, вам всего-то понадобится лестница.



Фото: instagram.com/levab2

В центре Гродно как Саша Бортич

Актриса Александра Бортич тоже бывает в Беларуси, в последний раз приезжала совсем недавно. Вот доказательство — селфи в центре города. Кстати, а вы знали, что родилась девушка в Светлогорске, где жила до трех лет, а уже после развода родителей ее перевезли к бабушке в Гродно, где и сегодня живут ее родственники?



Фото: instagram.com/bortich

На рыбалке на Дубровском водохранилище как Вадим Галыгин

Вадим Галыгин, кажется, чаще всех из звезд этой подборки бывает в Беларуси. Здесь он и праздники отмечает, и клипы снимает, и в кино (не снимает, а снимается ). И даже рыбачит. Судя по геотегу, тут Вадим закидывает удочку в Дубровское водохранилище, которое под Минском. Отличный ракурс, кстати.



Фото: instagram.com/vadimgalygin

На фоне Новогрудского замка как Дима Колдун

Дмитрий Колдун в прошлом году немало поездил по городам Беларуси. Только представьте, певец дал в нашей стране 62 концерта. Говорит, когда-нибудь за год даст 100. А в кадре Новогрудок, в подписи к фото Дима рассуждает, что многим в средневековье приходилось туго, особенно колдунам. «Хорошо, что я родился чуть позже». Так мы выяснили, что у белоруса хорошее чувство юмора.



Фото: instagram.com/koldunmedia

У входа в гродненский магазин «Багач» как Слава Комиссаренко

Уж не знаем, что именно связывает стендап-комика Славу Комиссаренко с Гродно, но концерт в этом городе он точно давал. И успел сфотографироваться с вывеской магазина «Багач», предложив написать в комментариях, кто еще из подписчиков считает себя багачом. Жаль, но именно с этой вывеской фото вы уже не сделаете — на этом месте открыли другой магазин.



Фото: instagram.com/slavakomissarenko

В новостройке как Рита Дакота

Рита нередко прилетает в Минск к маме, привозит сюда свою двухлетнюю дочь, дает сольные концерты (уже было два), а в октябре прошлого года девушка была в Минске по другому поводу. Она купила маме квартиру. Светлую, просторную, на самом последнем этаже, с мансардой и выходом на крышу. В каком именно районе, Рита не говорит, но отмечает, что мечтала об этом поступке с раннего детства и купила ее на на деньги, вырученные от авторских гонораров (речь о количестве ротаций и скачиваний ее музыки).



Фото: instagram.com/ritadakota

В обычном могилевском дворе как Леня из IOWA

Если вы думали, что мы выбрали лишь по одному фото каждой известной личности, то вы ошиблись. Не можем не показать вам после красивого снимка в рапсовом после фотографию Лени Терещенко из IOWA из реального могилевского двора, в котором Леня отнял велосипед у ребенка. И, кажется, ребенок даже этому рад (есть подозрение, что в розовую коляску музыкант просто не поместился).



Фото: instagram.com/lenny_iowa

В Гродно с видом на Неман как Саша Бортич с мужем

И еще один кадр из Instagram Саши Бортич. Он из другой поездки, кажется, прошлогодней. Тут она со своим мужем Евгением Савельевым любуется Неманом в Гродно. Пейзаж и правда хорош, интересно, понравился ли западный белорусский город спутнику актрисы?



Фото: instagram.com/bortich

Около Большого театра как Лева из Би-2 (но обязательно — с мамой)

А вот еще одна фотография Леви Би-2 из Минска (не все ж ему в Испании фотографироваться). На ней они с мамой позируют у Большого театра оперы и балета, а под фото артист поздравляет маму с днем рождения. Ну милота же!



Фото: instagram.com/levab2

Около кинотеатра «Родина» в Могилеве как IOWA

И напоследок еще одно фото возле памятника Звездочету от коллектива IOWA. Уж очень оно веселое и, кажется, было сделано прямо после (или до?) нашей встречи на интервью .



Фото: instagram.com/lenny_iowa

Как и обещали, ссылки на белорусские концерты ребят

Читайте также

Эти клипы белорусов рвали YouTube весь 2019 год

«Секс переводится как „сексуально единственная Катя Самбука“». Интервью с бывшей порнозвездой

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play