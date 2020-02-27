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Где в Беларуси бывают Саша Бортич, Би-2 и IOWA? Показываем милые фото
Источник материала: Tut.by
Если ты стал звездой и переехал в другой город, скорее всего, на родине будешь появляться не так часто. Зато каждый визит будет наполнен эмоциями от общения с близкими, воспоминаниями и, конечно, милыми фото. Герои этой публикации давно уехали из Беларуси, но приезжают к родным и устраивают веселые фотосессии. Показываем, какие снимки вы (возможно) будете делать, когда станете популярными. Бонус! В конце публикации напоминаем о ближайших минских выступлениях соотечественников.
В рапсовом поле где-то по дороге в Могилев как IOWA
Катя и Леня из IOWA давно живут в Питере, но и сегодня называют себя белорусской группой и нередко бывают в Могилеве, куда приезжают преимущественно, чтобы проведать родителей Лени (Катины мама и сестра перебрались в Петербург).
На фоне монумента Победы (но не стандартно) как Лева из Би-2
Группа Би-2 в Беларусь приезжает как в Минск, так и в Бобруйск. Помните, летом 2018 года они даже устроили на малой родине
В центре Гродно как Саша Бортич
Актриса Александра Бортич тоже бывает в Беларуси, в последний раз приезжала совсем недавно. Вот доказательство — селфи в центре города. Кстати, а вы знали, что родилась девушка в Светлогорске, где жила до трех лет, а уже после развода родителей ее перевезли к бабушке в Гродно, где и сегодня живут ее родственники?
На рыбалке на Дубровском водохранилище как Вадим Галыгин
Вадим Галыгин, кажется, чаще всех из звезд этой подборки бывает в Беларуси. Здесь он и праздники отмечает, и клипы снимает, и в кино (не снимает, а
На фоне Новогрудского замка как Дима Колдун
Дмитрий Колдун в прошлом году немало поездил по городам Беларуси. Только представьте, певец дал в нашей стране 62 концерта. Говорит, когда-нибудь за год даст 100. А в кадре Новогрудок, в подписи к фото Дима рассуждает, что многим в средневековье приходилось туго, особенно колдунам. «Хорошо, что я родился чуть позже». Так мы выяснили, что у белоруса хорошее чувство юмора.
У входа в гродненский магазин «Багач» как Слава Комиссаренко
Уж не знаем, что именно связывает стендап-комика Славу Комиссаренко с Гродно, но концерт в этом городе он точно давал. И успел сфотографироваться с вывеской магазина «Багач», предложив написать в комментариях, кто еще из подписчиков считает себя багачом. Жаль, но именно с этой вывеской фото вы уже не сделаете — на этом месте открыли другой магазин.
В новостройке как Рита Дакота
Рита нередко прилетает в Минск к маме, привозит сюда свою двухлетнюю дочь, дает сольные концерты (уже было два), а в октябре прошлого года девушка была в Минске по другому поводу. Она купила маме квартиру. Светлую, просторную, на самом последнем этаже, с мансардой и выходом на крышу. В каком именно районе, Рита не говорит, но отмечает, что мечтала об этом поступке с раннего детства и купила ее на на деньги, вырученные от авторских гонораров (речь о количестве ротаций и скачиваний ее музыки).
В обычном могилевском дворе как Леня из IOWA
Если вы думали, что мы выбрали лишь по одному фото каждой известной личности, то вы ошиблись. Не можем не показать вам после красивого снимка в рапсовом после фотографию Лени Терещенко из IOWA из реального могилевского двора, в котором Леня отнял велосипед у ребенка. И, кажется, ребенок даже этому рад (есть подозрение, что в розовую коляску музыкант просто не поместился).
В Гродно с видом на Неман как Саша Бортич с мужем
И еще один кадр из Instagram Саши Бортич. Он из другой поездки, кажется, прошлогодней. Тут она со своим мужем Евгением Савельевым любуется Неманом в Гродно. Пейзаж и правда хорош, интересно, понравился ли западный белорусский город спутнику актрисы?
Около Большого театра как Лева из Би-2 (но обязательно — с мамой)
А вот еще одна фотография Леви Би-2 из Минска (не все ж ему в Испании фотографироваться). На ней они с мамой позируют у Большого театра оперы и балета, а под фото артист поздравляет маму с днем рождения. Ну милота же!
Около кинотеатра «Родина» в Могилеве как IOWA
И напоследок еще одно фото возле памятника Звездочету от коллектива IOWA. Уж очень оно веселое и, кажется, было сделано прямо после (или до?)
Как и обещали, ссылки на белорусские концерты ребят
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Показываем, какие снимки вы (возможно) будете делать, когда станете популярными. Бонус! В конце публикации напоминаем о ближайших минских выступлениях...
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