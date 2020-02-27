С бывших владельцев Осиповичского вагоностроительного завода требуют 30 млн евро

TUT.BY . Заместитель генпрокурора Беларуси подал иск в интересах Белорусской железной дороги к бывшим владельцам и топ-менеджерам Осиповичского вагоностроительного завода. Сумма претензий — около 30 млн евро. Это следует из материалов Экономического суда Могилевский области, сообщает





Напомним, ОВЗ был построен в 2013 году на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах с участием БелЖД (26% акций) и российской компании «Гранд Экспресс» (74%). Но спустя два года он так и не вышел на проектные мощности.





Более того, практически прекратил свою работу. Российские инвесторы долго спорили с белорусской стороной, кто в этом виноват и чей денежный вклад в проект больше. В итоге гасить обязательства ОВЗ пришлось Минфину Беларуси, под гарантии которого был привлечен кредит Евразийского банка развития.





Далее белорусское правительство для покрытия расходов выставило претензии ОВЗ. Судебный исполнитель организовал торги, по результатам которых все ликвидное имущество завода приобрело Могилевское отделение БелЖД. Работники завода перешли на специально созданный Осиповичский завод транспортного машиностроения.





Такой расклад вызвал негативную реакцию в «Гранд Экспрессе». Попытки российской компании достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата.





В итоге белорусская сторона и российские бизнесмены забросали суды различных инстанций многочисленными исками.





Один из них подал заместитель генпрокурора Беларуси в интересах БелЖД к пяти физлицам, которые имели отношение к управлению ОВЗ. Речь идет про соучредителей «Гранд Экспресса» Михаила Рабиновича, его тогдашнего партнера Андрея Кушнарева, который был главой представительства «Гранд Экспресса» в Беларуси, а также бывших директоров ОВЗ Владимира Нехая и Вадима Василевича.





Пятым фигурантом указан Евгений Артюшенко. Это известный белорусский управленец (ранее был заместителем гендиректора Мозырского НПЗ, «Белгорхимпрома», System Technologies, депутатом Палаты представителей). Сейчас он проректор БГУИР. Евгений Артюшенко отказался комментировать TUT.BY дело ОВЗ.









Белорусская сторона хочет взыскать с пяти человек 23 млн евро и 16,2 млн белорусских рублей убытков. ОВЗ привлечен в качестве соистца, говорится в материалах суда.





Представитель «Гранд Экспресса» отказался от комментариев.





В Генпрокуратуре подтвердили TUT.BY наличие иска, но от других комментариев воздержались.





Заместитель начальника юридической службы БелЖД Алла Лаврушкина и директор компании «Резервы управления» (летом 2019 года была назначена управляющим в деле о банкротстве ОВЗ) Александр Пшеничный, отказались давать пояснения по телефону.





Известно, что Экономический суд Могилевской области продлил срок ликвидационного производства по делу о банкротстве Осиповичского вагоностроительного завода до 20 марта 2020 года. Но, судя по всему, точка в этом деле еще не будет поставлена.