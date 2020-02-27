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Грузовик и «жигули» столкнулись в Островецком районе: серьезно пострадал водитель легковушки

27.02.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком в Островецком районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла утром 26 февраля вблизи деревни Мацканы. Установлено, что водитель грузового Ford на закруглении дороги вправо не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ.

В результате ДТП 71-летний водитель «жигулей» получил серьезные травмы головы и был госпитализирован.

 
 
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