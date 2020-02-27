Грузовик и «жигули» столкнулись в Островецком районе: серьезно пострадал водитель легковушки

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком в Островецком районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла утром 26 февраля вблизи деревни Мацканы. Установлено, что водитель грузового Ford на закруглении дороги вправо не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ.

В результате ДТП 71-летний водитель «жигулей» получил серьезные травмы головы и был госпитализирован.