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В российском детском саду на Масленицу включили песню про «водку, пиво и вино»
Источник материала: Tut.by
В Перми в одном из детских садов отмечали Масленицу под необычное музыкальное сопровождение. Воспитанникам включили праздничную песню, в которой поется про «водку, пиво и вино». Дети, кажется, ничего не поняли, а вот у взрослых появились вопросы к администрации детсада.
Теперь в департаменте образования города проводят проверку, заведующая сада
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В департаменте образования города проводят проверку.
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