В российском детском саду на Масленицу включили песню про «водку, пиво и вино»

Источник материала: Tut.by

В Перми в одном из детских садов отмечали Масленицу под необычное музыкальное сопровождение. Воспитанникам включили праздничную песню, в которой поется про «водку, пиво и вино». Дети, кажется, ничего не поняли, а вот у взрослых появились вопросы к администрации детсада.

Теперь в департаменте образования города проводят проверку, заведующая сада уволилась (по собственному желанию), а чиновник министерства получил выговор.