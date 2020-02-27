Источник материала: Myfin

Aliexpress, Ozon и Wildberries выступят на конференции E-commerce Day 2020: новые вызовы

В этом году E-commerce Day 2020 – это сразу 4 проекта:

1. Конференция по электронной коммерции

В программе мероприятия 3 тематических блока: Масштабирование бизнеса, Персонализация и Новые привычки покупателей. В каждом блоке по 3 доклада и панельная дискуссия, где эксперты в режиме “здесь и сейчас” поделятся своим мнением о том:

Как зарабатывать больше в Беларуси и за ее пределами? Как сделать ваш магазин местом, куда хочется возвращаться? Какие инструменты персонализации повысят продажи в малом, среднем и крупном бизнесе? Какие новые привычки появились у покупателей к 2020-ому году и как бизнесу адаптироваться под них? Где больше возможностей для предпринимателей: в поисковиках, соцсетях или маркетплейсах?

2. Выставка для интернет-магазинов“Решения для e-commerce”

Во время кофе-брейков участники увидят лучшие решения для интернет-магазинов: по доставке, приему платежей, продвижению и другим темам. А самые активные получат призы от организаторов.

3. Мастер-классы

Параллельно с выставкой участники смогут посетить отдельные мастер-классы. Там эксперты поделятся своим опытом на основе реальных кейсов. Участники узнают больше об организации логистики для интернет-магазинов, эффективности affiliate-маркетинга, найме сотрудников и проведении онлайн-платежей.

4. Ежегодная E-commerce Премия для интернет-магазинов

В завершении конференции состоится церемония вручения E-commerce Премии 2020. Выбирать лучшие интернет-магазины страны будут жители Беларуси и 12 экспертов в области UI/UX, обслуживания клиентов, платежей и доставки. В результате определится 4 победителя: лучшие интернет-магазины среди малого, среднего, крупного бизнеса и самый клиентоориентированный интернет-магазин. Побороться за титул может любой желающий — достаточно отправить заявку на участие до 1 марта включительно.

По промокоду MYFIN5 вы сможете приобрести билеты со скидкой 5%.

Не пропустите крупнейшую конференцию для тех, кто продает в интернете! Подробности и билеты здесь: e-day.by