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Aliexpress, Ozon и Wildberries выступят на конференции E-commerce Day 2020: новые вызовы
Источник материала: Myfin
В этом году E-commerce Day 2020 – это сразу 4 проекта:
1. Конференция по электронной коммерции
В программе мероприятия 3 тематических блока: Масштабирование бизнеса, Персонализация и Новые привычки покупателей. В каждом блоке по 3 доклада и панельная дискуссия, где эксперты в режиме “здесь и сейчас” поделятся своим мнением о том:
2. Выставка для интернет-магазинов“Решения для e-commerce”
Во время кофе-брейков участники увидят лучшие решения для интернет-магазинов: по доставке, приему платежей, продвижению и другим темам. А самые активные получат призы от организаторов.
3. Мастер-классы
Параллельно с выставкой участники смогут посетить отдельные мастер-классы. Там эксперты поделятся своим опытом на основе реальных кейсов. Участники узнают больше об организации логистики для интернет-магазинов, эффективности affiliate-маркетинга, найме сотрудников и проведении онлайн-платежей.
4. Ежегодная E-commerce Премия для интернет-магазинов
В завершении конференции состоится церемония вручения E-commerce Премии 2020. Выбирать лучшие интернет-магазины страны будут жители Беларуси и 12 экспертов в области UI/UX, обслуживания клиентов, платежей и доставки. В результате определится 4 победителя: лучшие интернет-магазины среди малого, среднего, крупного бизнеса и самый клиентоориентированный интернет-магазин. Побороться за титул может любой желающий — достаточно
По промокоду MYFIN5 вы сможете приобрести билеты со скидкой 5%.
Не пропустите крупнейшую конференцию для тех, кто продает в интернете! Подробности и билеты здесь:
*партнерский материал
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17 апреля в отеле Пекин состоится крупнейшая конференция и выставка по электронной коммерции Беларуси E-commerce Day 2020. Руководители Deal.by, Wildberries, Евроопт, М.видео и Tom Tailor...
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