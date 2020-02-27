«Зажигательное» трио: Volkswagen представил новые Golf GTI, GTD и GTE

Источник материала: Tut.by

Незадолго до премьерного показа на Женевском автосалоне Volkswagen обнародовал первые подробности о новом Golf GTI, заодно рассекретив альтернативные варианты бензиновой «зажигалке» — это дизельный Golf GTD и гибридный GTE.





Новое трио самых мощных «гольфов» восьмого поколения получило практически идентичную носовую часть с крупным воздухозаборником с сотовой структурой и эффектными X-образными противотуманками в виде светодиодных шестиугольников по краям бампера (доступны за доплату). Различия — в декоре: у Golf GTI тонкая полоска между фарами традиционно красного цвета, у GTD она серебристая, а у гибридного GTE синяя. Также «горячие» модификации отличаются оформлением выхлопных патрубков и дизайном колесных дисков диаметром от 17 до 19 дюймов.





В салоне машин — многофункциональный руль с сенсорными элементами управления системами, новомодный «цифровой кокпит» (10,25-дюймовый экран цифровых приборов и тачскрин на 10 дюймов для медиасистемы), а также характерная «клетка» на спортивных сиденьях.





А еще — знаковый мячик для гольфа, украшающий рычаг 6-ступенчатой «механики» Golf GTI (на фото изображена версия с «роботом»). У Golf GTD и GTE, доступных исключительно с роботизированными коробками DSG (7- и 6-ступенчатыми соответственно), такой особенности не будет.





Под капотом Golf GTI скрывается новейшая версия двухлитрового турбодвигателя TSI EA888, настроенного на отдачу 245 л. с. и 370 Нм крутящего момента. У Golf GTD — дизельная «четверка» с технологией Twin Dosing (о ней AUTO.TUT.BY уже рассказывал ), развивающая 200 л. с. и 400 Нм.





И, наконец, новый Golf GTE имеет «подзаряжаемую» гибридную установку, состоящую из 1,4-литрового мотора TSI и 112-сильного электродвигателя. Итого на выходе — 242 л. с. и 400 Нм тяги. Благодаря батарее емкостью 13 кВтч хетчбэк способен проехать до 60 км на электротяге. Динамических характеристик нового «заряженного» трио Volkswagen пока не озвучил.





Серьезно доработано и шасси новых хетчбэков — речь идет о системе Vehicle Dynamics Manager, контролирующей работу электронной имитации блокировки дифференциала XDS и усовершенствованной адаптивной подвески DCC. На борту стало больше электронных ассистентов — в «базе» имеются система автоматического торможения, шоссейный автопилот Travel Assist и коммуникационный модуль Car2X, позволяющий общаться с другими транспортными средствами.





У европейских дилеров новые Golf GTI, GTD и GTE появятся этим летом. Больше подробностей о хот-хетчах немцы могут обнародовать уже через несколько дней — если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то автошоу в Женеве откроется 3 марта.