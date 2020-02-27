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Aliexpress, Ozon и Wildberries выступят на конференции E-commerce Day 2020
27.02.2020 13:49 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
17 апреля в отеле «Пекин» состоится крупнейшая конференция и выставка по электронной коммерции Беларуси E-commerce Day 2020. Руководители Deal.by, Wildberries, Евроопт, М.видео и Tom Tailor расскажут об инструментах, которые помогут справиться с вызовами, которые руководители поставили перед своей компанией в этом году. Генеральный партнер конференции –
В этом году E-commerce Day 2020 – это сразу 4 проекта:
В программе мероприятия 3 тематических блока: Масштабирование бизнеса, Персонализация и Новые привычки покупателей. В каждом блоке по 3 доклада и панельная дискуссия, где эксперты в режиме «здесь и сейчас» поделятся своим мнением о том:
Во время кофе-брейков участники увидят лучшие решения для интернет-магазинов: по доставке, приему платежей, продвижению и другим темам. А самые активные получат призы от организаторов.
Параллельно с выставкой участники смогут посетить отдельные мастер-классы. Там эксперты поделятся своим опытом на основе реальных кейсов. Участники узнают больше об организации логистики для интернет-магазинов, эффективности affiliate-маркетинга, найме сотрудников и проведении онлайн-платежей.
В завершении конференции состоится церемония вручения E-commerce Премии 2020. Выбирать лучшие интернет-магазины страны будут жители Беларуси и 12 экспертов в области UI/UX, обслуживания клиентов, платежей и доставки. В результате определится 4 победителя: лучшие интернет-магазины среди малого, среднего, крупного бизнеса и самый клиентоориентированный интернет-магазин. Побороться за титул может любой желающий — достаточно
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Подробности и билеты на крупнейшую конференцию для тех, кто продает в Интернете здесь:
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Крупнейшая конференция и выставка по электронной коммерции Беларуси E-commerce Day 2020 состоится 17 апреля в Минске.
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