Aliexpress, Ozon и Wildberries выступят на конференции E-commerce Day 2020

17 апреля в отеле «Пекин» состоится крупнейшая конференция и выставка по электронной коммерции Беларуси E-commerce Day 2020. Руководители Deal.by, Wildberries, Евроопт, М.видео и Tom Tailor расскажут об инструментах, которые помогут справиться с вызовами, которые руководители поставили перед своей компанией в этом году. Генеральный партнер конференции – Альфа-Банк . Медиапартнер партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

В этом году E-commerce Day 2020 – это сразу 4 проекта:

Конференция по электронной коммерции

В программе мероприятия 3 тематических блока: Масштабирование бизнеса, Персонализация и Новые привычки покупателей. В каждом блоке по 3 доклада и панельная дискуссия, где эксперты в режиме «здесь и сейчас» поделятся своим мнением о том:

Как зарабатывать больше в Беларуси и за ее пределами?

Как сделать магазин местом, куда хочется возвращаться? Какие инструменты персонализации повысят продажи в малом, среднем и крупном бизнесе?

Какие новые привычки появились у покупателей к 2020-ому году и как бизнесу адаптироваться под них?

Где больше возможностей для предпринимателей: в поисковиках, соцсетях или маркетплейсах?

Выставка для интернет-магазинов «Решения для e-commerce»

Во время кофе-брейков участники увидят лучшие решения для интернет-магазинов: по доставке, приему платежей, продвижению и другим темам. А самые активные получат призы от организаторов.

Мастер-классы

Параллельно с выставкой участники смогут посетить отдельные мастер-классы. Там эксперты поделятся своим опытом на основе реальных кейсов. Участники узнают больше об организации логистики для интернет-магазинов, эффективности affiliate-маркетинга, найме сотрудников и проведении онлайн-платежей.

Ежегодная E-commerce Премия для интернет-магазинов

В завершении конференции состоится церемония вручения E-commerce Премии 2020. Выбирать лучшие интернет-магазины страны будут жители Беларуси и 12 экспертов в области UI/UX, обслуживания клиентов, платежей и доставки. В результате определится 4 победителя: лучшие интернет-магазины среди малого, среднего, крупного бизнеса и самый клиентоориентированный интернет-магазин. Побороться за титул может любой желающий — достаточно отправить заявку на участие до 1 марта включительно.

По промокоду AIF5 билеты можно приобрести со скидкой 10%.

Подробности и билеты на крупнейшую конференцию для тех, кто продает в Интернете здесь: e-day.by