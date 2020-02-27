Стрельба в Горках - человек в реанимации





фото носит иллюстративный характер





Рассказывают, что утром там был перекрыт участок дороги, стояли люди в форме правоохранителей.





По предварительной информации, в том, что произошло, будет разбираться Следственный комитет.





horki.info сообщили, что туда поступил с огнестрелом пациент – он в реанимации. В приемном покое Горецкой районной больницысообщили, что туда поступил с огнестрелом пациент – он в реанимации.





Другие подробности произошедшего пока неизвестны



