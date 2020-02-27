|
Стрельба в Горках - человек в реанимации
Источник материала: Партизан
В среду 26 февраля в Горках в районе академии (возле дачного массива) люди слышали выстрел (или выстрелы).
фото носит иллюстративный характер
Рассказывают, что утром там был перекрыт участок дороги, стояли люди в форме правоохранителей.
По предварительной информации, в том, что произошло, будет разбираться Следственный комитет.
В приемном покое Горецкой районной больницы
Другие подробности произошедшего пока неизвестны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду 26 февраля в Горках в районе академии (возле дачного массива) люди слышали выстрел (или выстрелы).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)