ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евро обновил годовой максимум. Доллар покатился вниз

27.02.2020 13:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На торгах в четверг белорусский рубль немного притормозил укрепление доллара, но всё равно девальвировался к евро. Стоимость валютной корзины покинула абсолютный максимум, подешевев на 0,18%.

С начала недели корзина валют подорожала на 0,18%, а с начала февраля уже на 2,30%.

Курс доллара опустился на 0,0038 BYN до 2,2340 BYN/USD и покинул исторический максимум, который до этого обновлялся четыре раза подряд.

С начала недели стоимость доллара выросла на 0,0220 BYN (+0,99%), а с начала месяца на 0,0960 BYN (+4,49%).

С начала года курс американской валюты подскочил вверх уже на 0,1255 BYN (+5,95%).


Кус евро вырос на 0,0072 BYN до 2,4406 BYN/EUR.

Евровалюта дорожает уже пятый день подряд. Общее укрепление за это время составило 0,0619 BYN. Это позволило курсу евро подняться до максимума за 377 дней. До исторического максимума (2,4956 BYN/EUR) осталось 5,5 копеек.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0112 BYN до 3,4025 BYN/100 RUB до минимума за 23 дня, но это пока на 0,0168 BYN выше уровня начала февраля.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос в РФ всего на 9 копеек до 65,6097 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра поднялся на 40 копеек до 71,6458 российских рублей.

Доллар и евро оказались на максимумах почти за полгода.

Доллар с начала февраля подорожал на 2,47 рубля (+3,91%), а с начала года на 3,70 рубля (+5,98%).

Евро с начала месяца укрепился на 2,05 рубля (+2,94%). С начала года стоимость евро выросла на 2,27 рубля (+3,27%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах в четверг белорусский рубль немного притормозил укрепление доллара, но всё равно девальвировался к евро. Стоимость валютной корзины покинула абсолютный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Aliexpress, Ozon и Wildberries выступят на конференции E-commerce Day 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика