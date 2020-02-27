На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

Итоги социально-экономического развития за 2019 год подвели на заседании Минского облисполкома.  Также были поставлены задачи на 2020 год.

Открыл заседание председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

– Минская область закончила 2019 год с хорошими результатами. Но мы уже фактически прожили 2 месяца текущего года. Результаты ожидаемо трудные. Причины нам понятны. Наши крупные предприятия сработали не так, как хотелось бы. Это «Белкалий» и «БелАЗ». Но это в очередной раз говорит о том, что уязвимость Минской области в высокой зависимости от работы этих двух предприятий.

Александр Турчин напомнил, что подобная ситуация была в 2013 году, когда при слабых показателях этих промышленных гигантов, область вышла на хорошие результаты. Он отметил, что, несмотря на сложность поставленных задач, Минщина завершит 2020 год успешно.

– Иногда за общим мы не видим частное. Хорошо все на «Белкалии» – хорошо всей области. Но, анализируя ситуацию по каждому району, мы не можем сказать, что в тех отраслях, в которых имеем полное влияние и полномочия, работаем так, что нас никто не упрекнет, – подчеркнул Александр Турчин.

Также председатель облисполкома заострил внимание на уровне доходов граждан Минской области:

– Я приведу один простой пример: как можно выполнять задание по розничному товарообороту, когда в твоем районе люди получают маленькую зарплату. Вот эти цифры являются результатом нашей слаженной деятельности.

Отдельная тема – планы районных исполнительных комитетов на ближайшую пятилетку. Некоторые регионы уделили этому недостаточно внимания, подготовив бизнес-планы поверхностно и некачественно.

С докладом на заседании выступил заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук. Он отметил, что Минской областью выполнены ключевые показатели за прошлый год по валовому региональному продукту, производительности труда, экспорту товаров и услуг. Единственный невыполненный показатель – количество трудоустроенных граждан. Но проблему можно считать закрытой, учитывая новые формы занятости (к примеру, ремесленничество), на работу по которым перешли 2,5 тысячи граждан.

– Экспорт товаров и услуг достиг уровня почти 110% к уровню 2018 года. Радует, что положительное сальдо по внешней торговле составило около 1,5 млрд. долларов по предприятиям коммунальной собственности. По итогам года заработная плата выросла на 13% и составила 1098 рублей. Да, есть недоработки по ряду предприятий некоторых районов. Поставлены конкретные задачи. И к 1 апреля таких предприятий быть не должно. Область умеет зарабатывать деньги. Это благосостояние наших граждан, – сказал Николай Рогащук.

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин

На уровне доходов граждан заострил внимание Александр Турчин