В агроколледже прошел патриотический фестиваль «К защите Отечества готовы!»

На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел районо-патриотический фестиваль «К защите Отечества готовы!»
Организатором мероприятия выступил районный комитет ОО «БРСМ» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних райисполкома при непосредственном участии учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно — технический колледж».
Учащиеся гимназии, первой школы и колледжа состязались за право быть лучшими.
С приветственным словом к ребятам обратился военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев.
Конкурсная программа состояла из трех блоков.
Открыл мероприятие военно-спортивный блок, который проходил в спортивном зале.
Свою физическую подготовку участники продемонстрировали в подтягивании на перекладине, челночном беге, бросках мяча в баскетбольное кольцо, спортивной игре «Дартс» и перетягивании каната.
Далее в библиотеке прошел брейн-ринг по основам допризывной и медицинской подготовок.
А раскрыть свой творческий потенциал команды смогли на сцене актового зала, представив свою визитную карточку, подготовив коллаж «Молодежь помнит» и исполнив музыкальную композицию в патриотической тематике.
По итогам конкурса победителем стала команда СШ№1, второе место у гимназии райцентра, третье – у команды колледжа.
Ирина ШУТОВА
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