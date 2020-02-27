В агроколледже прошел патриотический фестиваль «К защите Отечества готовы!»

Источник материала: Газета Авангард

На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел районо-патриотический фестиваль «К защите Отечества готовы!»

Организатором мероприятия выступил районный комитет ОО «БРСМ» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних райисполкома при непосредственном участии учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно — технический колледж».

Учащиеся гимназии, первой школы и колледжа состязались за право быть лучшими.

С приветственным словом к ребятам обратился военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев.

Конкурсная программа состояла из трех блоков.

Открыл мероприятие военно-спортивный блок, который проходил в спортивном зале.

Свою физическую подготовку участники продемонстрировали в подтягивании на перекладине, челночном беге, бросках мяча в баскетбольное кольцо, спортивной игре «Дартс» и перетягивании каната.











Далее в библиотеке прошел брейн-ринг по основам допризывной и медицинской подготовок.







А раскрыть свой творческий потенциал команды смогли на сцене актового зала, представив свою визитную карточку, подготовив коллаж «Молодежь помнит» и исполнив музыкальную композицию в патриотической тематике.





















По итогам конкурса победителем стала команда СШ№1, второе место у гимназии райцентра, третье – у команды колледжа.

Ирина ШУТОВА

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