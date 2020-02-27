2 марта на Быховщине стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Второго марта на территории нашего района стартует республиканская
Первый ее этап будет проходить с 2 по 13 марта в местах массового и круглосуточного пребывания людей. В ходе проводимых мероприятий спасатели развернут интерактивные площадки и яркие зоны активации. Дети и их родители в интересном и запоминающемся формате вспомнят основные правила безопасности, вызова спасателей и алгоритм действий в случае ЧС. Кроме того, все участники акции для закрепления знаний получат яркую наглядно-изобразительную продукцию – буклеты, наклейки, закладки, календари с героями «Волшебной книги».
На втором этапе, который пройдет с 16 по 27 марта, работники
Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Сергей Исаенко