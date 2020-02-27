2 марта на Быховщине стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Второго марта на территории нашего района стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» посвященная Всемирному Дню гражданской обороны.

Первый ее этап будет проходить с 2 по 13 марта в местах массового и круглосуточного пребывания людей. В ходе проводимых мероприятий спасатели развернут интерактивные площадки и яркие зоны активации. Дети и их родители в интересном и запоминающемся формате вспомнят основные правила безопасности, вызова спасателей и алгоритм действий в случае ЧС. Кроме того, все участники акции для закрепления знаний получат яркую наглядно-изобразительную продукцию – буклеты, наклейки, закладки, календари с героями «Волшебной книги».

На втором этапе, который пройдет с 16 по 27 марта, работники МЧС посетят сельские населенные пункты, где проведут «безопасную ярмарку». На мероприятии можно будет поучаствовать в мастер-классах, тематических интерактивных площадках и конкурсах.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко