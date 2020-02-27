ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2 марта на Быховщине стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

27.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

2 марта на Быховщине стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»Второго марта на территории нашего района стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» посвященная Всемирному Дню гражданской обороны.

Первый ее этап будет проходить с 2 по 13 марта в местах массового и круглосуточного пребывания людей. В ходе проводимых мероприятий спасатели развернут интерактивные площадки и яркие зоны активации. Дети и их родители в интересном и запоминающемся формате вспомнят основные правила безопасности, вызова спасателей и алгоритм действий в случае ЧС. Кроме того, все участники акции для закрепления знаний получат яркую наглядно-изобразительную продукцию – буклеты, наклейки, закладки, календари с героями «Волшебной книги».

На втором этапе, который пройдет с 16 по 27 марта, работники МЧС посетят сельские населенные пункты, где проведут «безопасную ярмарку». На мероприятии можно будет поучаствовать в мастер-классах, тематических интерактивных площадках и конкурсах.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второго марта на территории нашего района стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» посвященная Всемирному Дню гражданской обороны....
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный банк проводит конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика