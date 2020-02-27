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Библиотека БГСХА приглашает на выставку
27.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Библиотека им. Д.Р. Новикова приглашает на выставку декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками».
Время работы
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 17.00
Где?
Библиотека БГСХА, 2 этаж, кабинет №9.
Вход бесплатный.
Выставка работает со 2 марта до 1 апреля
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Библиотека им. Д.Р. Новикова приглашает на выставку декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками». Время работы Понедельник – пятница с 9.00...
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