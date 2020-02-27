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Библиотека БГСХА приглашает на выставку

27.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Библиотека им. Д.Р. Новикова приглашает на выставку декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками».

Время работы

Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 17.00

Где?

Библиотека БГСХА, 2 этаж, кабинет №9.

Вход бесплатный.

 

Выставка работает со 2 марта до 1 апреля

 

Библиотека БГСХА приглашает на выставку
Фото Михаила Левцова


 
 
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  Библиотека им. Д.Р. Новикова приглашает на выставку декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками». Время работы Понедельник – пятница с 9.00...
 
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