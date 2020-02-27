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Пять продуктов, которые могут вызывать рак
Источник материала: Tut.by
Прежде всего нужно отметить: развитие рака — настолько сложный процесс, что свести его к потреблению одного продукта (будь то чипсы, газировка или торты) невозможно. Свою роль играют генетика и множество других факторов. Тем не менее врачи выделяют ряд продуктов, которые повышают риск возникновения злокачественных новообразований, пишет «
Мясные продукты
Всемирная организация здравоохранения внесла переработанное мясо в список канцерогенов. В эту группу входят колбасы, сосиски, копчености, бекон.
У науки есть доказательства того, что даже 50 г таких продуктов — два кусочка колбасы —
В ходе переработки мяса образуются компоненты, которые влияют на здоровье кишечника. В таких продуктах содержится много соли — а ее справедливо обвиняют в повышенном риске рака желудка.
Нужно ли отказаться от них совсем? Врачи
Алкоголь
Спиртные напитки провоцируют рак полости рта, глотки и гортани, рак пищевода, печени, толстой кишки. Мужчины страдают от этих видов рака в два раза чаще женщин. Люди нередко ассоциируют красное сухое вино со средиземноморской диетой. А оно в итоге легально приводит к алкогольной зависимости.
Международный фонд исследования рака
Риск растет в любом случае. Никакой «допустимой» нормы алкоголя нет.
Алкоголь окисляется в организме. В результате этого процесса высвобождаются свободные радикалы, которые запускают механизм онкологии. Каждый периодически выпивает: в день рождения, в Новый год или на восьмое марта. Главное, чтобы это оставалось эпизодом, а не привычкой.
Продукты с плесенью
Плесневые грибки
Термическая обработка «убивает» канцерогены не всегда. Тем не менее крупам нужна полноценная варка — любители запаривать овес и гречку рискуют больше других. Старайтесь покупать только свежие продукты от местных производителей. Выбирайте орехи в закрытой упаковке. Постарайтесь не покупать много продуктов «про запас» и не хранить их долго.
Продукты глубокой переработки
В эту группу входит половина всего, что продается в супермаркетах: конфеты, сладости, чипсы, супы и лапша быстрого приготовления, наггетсы, фастфуд, снеки. Это промышленные продукты, прошедшие много этапов обработки. В них почти не осталось питательных веществ — витаминов, минералов, клетчатки. Зато много соли, сахара, жиров и пищевых добавок.
Добавки проверены и разрешены к применению в пищевой промышленности, тем не менее лучше не злоупотреблять «готовой» едой — в целом она хуже натуральной. Даже 10% продуктов глубокой переработки в рационе
Надо ли бояться жареного?
Лучше не увлекаться жареным мясом. Во время жарки образуются ПАУ — полициклические ароматические углеводороды. Это благодаря им мясо пахнет так вкусно. Всемирная организация здравоохранения считает ПАУ канцерогенами, но данных о том, какую роль они играют в риске развития онкологии, пока недостаточно. Количество вредных соединений можно снизить — не жарить мясо до темной корочки. Попробуйте обжарить быстро, а затем довести до готовности другим способом, например потушить. Люди, которые едят жареное мясо больше семи раз в неделю,
Во время жарки картофеля уже при 120 градусах образуется акриламид — канцероген, который содержится также в табачном дыме.
Не впадайте в крайности
Риск рака растет не из-за конкретного продукта, а в целом на фоне нездорового питания. Официальные рекомендации
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