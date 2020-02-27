Пять продуктов, которые могут вызывать рак

Источник материала: Tut.by

Прежде всего нужно отметить: развитие рака — настолько сложный процесс, что свести его к потреблению одного продукта (будь то чипсы, газировка или торты) невозможно. Свою роль играют генетика и множество других факторов. Тем не менее врачи выделяют ряд продуктов, которые повышают риск возникновения злокачественных новообразований, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мясные продукты

Всемирная организация здравоохранения внесла переработанное мясо в список канцерогенов. В эту группу входят колбасы, сосиски, копчености, бекон.

У науки есть доказательства того, что даже 50 г таких продуктов — два кусочка колбасы — повышают риск рака кишечника на 18%.

В ходе переработки мяса образуются компоненты, которые влияют на здоровье кишечника. В таких продуктах содержится много соли — а ее справедливо обвиняют в повышенном риске рака желудка.

Нужно ли отказаться от них совсем? Врачи считают , что тут дело в количестве. Люди, в чей каждодневный рацион входят копчености и колбасы, безусловно рискуют. Но если основу вашего питания составляют здоровые продукты: овощи, бобовые, крупы, молочные продукты — вы вполне можете пару раз в месяц съесть омлет с ломтиком бекона или перекусить бутербродом.

Алкоголь

Спиртные напитки провоцируют рак полости рта, глотки и гортани, рак пищевода, печени, толстой кишки. Мужчины страдают от этих видов рака в два раза чаще женщин. Люди нередко ассоциируют красное сухое вино со средиземноморской диетой. А оно в итоге легально приводит к алкогольной зависимости.

Международный фонд исследования рака отмечает , что для болезни нет разницы, какой алкоголь вы употребляли — красное вино, виски или текилу.

Риск растет в любом случае. Никакой «допустимой» нормы алкоголя нет.

Алкоголь окисляется в организме. В результате этого процесса высвобождаются свободные радикалы, которые запускают механизм онкологии. Каждый периодически выпивает: в день рождения, в Новый год или на восьмое марта. Главное, чтобы это оставалось эпизодом, а не привычкой.

Продукты с плесенью

Плесневые грибки вырабатывают канцерогенные вещества — афлатоксины. Афлатоксины повреждают ДНК, подавляют иммунитет, поражают внутренние органы. Ученые отмечают, что эти компоненты провоцируют рак печени. Больше всего уязвимы люди с гепатитом В — это инфекция печени. Афлатоксины образуются в орехах, арахисе, кукурузе, рисе, пшенице и продуктах, которые приготовили из этих злаков.

Термическая обработка «убивает» канцерогены не всегда. Тем не менее крупам нужна полноценная варка — любители запаривать овес и гречку рискуют больше других. Старайтесь покупать только свежие продукты от местных производителей. Выбирайте орехи в закрытой упаковке. Постарайтесь не покупать много продуктов «про запас» и не хранить их долго.

Продукты глубокой переработки

В эту группу входит половина всего, что продается в супермаркетах: конфеты, сладости, чипсы, супы и лапша быстрого приготовления, наггетсы, фастфуд, снеки. Это промышленные продукты, прошедшие много этапов обработки. В них почти не осталось питательных веществ — витаминов, минералов, клетчатки. Зато много соли, сахара, жиров и пищевых добавок.

Добавки проверены и разрешены к применению в пищевой промышленности, тем не менее лучше не злоупотреблять «готовой» едой — в целом она хуже натуральной. Даже 10% продуктов глубокой переработки в рационе увеличивают риск рака на 11−12%. Это не значит, что надо перейти на сыроедение, но вкусности глубокой переработки не должны вытеснять из рациона здоровую еду. Старайтесь выбирать натуральные продукты — в них содержатся антиоксиданты, которые снижают риск рака. Готовьте дома самостоятельно — если у вас есть мультиварка или скороварка, это еще и сэкономит время.

Надо ли бояться жареного?

Лучше не увлекаться жареным мясом. Во время жарки образуются ПАУ — полициклические ароматические углеводороды. Это благодаря им мясо пахнет так вкусно. Всемирная организация здравоохранения считает ПАУ канцерогенами, но данных о том, какую роль они играют в риске развития онкологии, пока недостаточно. Количество вредных соединений можно снизить — не жарить мясо до темной корочки. Попробуйте обжарить быстро, а затем довести до готовности другим способом, например потушить. Люди, которые едят жареное мясо больше семи раз в неделю, повышают риск ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

Во время жарки картофеля уже при 120 градусах образуется акриламид — канцероген, который содержится также в табачном дыме.

Не впадайте в крайности

Риск рака растет не из-за конкретного продукта, а в целом на фоне нездорового питания. Официальные рекомендации советуют выбирать натуральные продукты: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые, ягоды и орехи. В них содержатся компоненты, которые нужны для работы всех систем организма. К сожалению, даже осознанный подход к питанию не всегда защищает от рака. Тем не менее наука доказала, что здоровый рацион снижает риск.