Приятный бонус. Как иностранцу оформить чек Tax Free в Беларуси?

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Вернуть НДС с покупок в Беларуси не получится у граждан России, Казахстана, Кыргызстана и Армении. ©

УСЛУГА

Система Tax Free – это возврат покупателю налога на добавленную стоимость по приобретенным в розничной торговле товарам, вывозимым для личного пользования за рубеж. Воспользоваться услугой могут только иностранцы, не имеющие постоянного места жительства в государстве – члене ЕАЭС. Поэтому вернуть НДС с покупок в Беларуси не получится у граждан России, Казахстана, Кыргызстана и Армении.

Услуга работает уже почти 7 лет. Возможность приобретения иностранцами товаров по системе Tax Free предоставляют более 800 магазинов. Услуга предусматривает возврат 15% суммы покупки без НДС, распространяется на все товары, которые облагаются НДС по ставке 20%, доступна при покупке на сумму более 80 руб. в течение одного дня в одном магазине – участнике программы Tax Free. Оператором данной системы в нашей стране является РУП «Белтаможсервис».

ТРИ МЕСЯЦА

Одним из условий осуществления возврата денежных средств иностранным гражданам является получение в течение трех месяцев со дня покупки отметки таможенных органов на чеке Tax Free при вывозе товаров.

Система возврата НДС состоит из нескольких этапов: иностранный гражданин совершает покупку на сумму более 80 руб. в течение одного дня в одном магазине; покупатель оформляет чек на возврат НДС, имея при себе паспорт и кассовый чек; выезжая за границу, при прохождении таможенного контроля покупатель предъявляет чек на возврат НДС и в пункте возврата наличных денежных средств за покупки по системе Tax Free получает деньги.



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НАЛИЧНЫМИ И НА КАРТУ

Возврат сумм налога на добавленную стоимость производится как наличными, так и на банковскую карту. Наличные можно получить в Национальном аэропорту «Минск», где после прохождения таможенного контроля, в зоне вылета, следует обратиться к специалисту РУП «Белтаможсервис» либо к работнику магазина беспошлинной торговли «МаркетЛига».

До сдачи вывозимого товара в багаж пассажиру необходимо прибыть к стойке таможенного контроля возле места сдачи негабаритного багажа, расположенной в зале вылета аэровокзального комплекса (3-й этаж), и пригласить по телефону на стойке должностных лиц таможни. Если же товары вывозятся в ручной клади, при прохождении таможенного контроля необходимо проследовать в «красный коридор». Сотрудники таможни сверят вывозимый товар с представленными документами и внесут необходимые отметки в чеки. Товар должен предъявляться в упакованном виде. На всю процедуру обычно уходит 15-20 минут. По статистике, в Национальном аэропорту «Минск» выплачивается более 60% чеков Tax Free.

Получить наличные также можно через отделения ОАО «АСБ «Беларусбанк», расположенные в пунктах пропуска на границе с Польшей («Берестовица», «Брузги», «Козловичи», «Домачево», «Песчатка», «Варшавский мост»), Литвой («Привалка», «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка»), Латвией («Григоровщина», «Урбаны»), Украиной («Новая Гута», «Новая Рудня», «Верхний Теребежев», «Мокраны»).

Чтобы получить возврат НДС на банковскую карту, необходимо отправить чек с указанными сведениями о банковской карте по почте (в специальном бесплатном конверте) либо опустить его в ящик Tax Free в пункте таможенного оформления. Отправить конверт можно в течение шести месяцев после вывоза товаров.