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Коронавирус принес белорусскому хоккеисту "золото" АХЛ. Это как?!

27.02.2020 15:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможно, мы вас удивим, но АХЛ – это не только вторая по силе лига Северной Америки, но еще и загадочный турнир под полным названием Азиатская хоккейная лига.



Более того, мы готовы поразить вас дважды – даже в таком экзотическом соревновании есть белорусы! Правда, играет наш единственный представитель – защитник Роман Алексеев – в российской команде «Сахалин», разбавляющей компанию японских и корейских клубов.

И делает это довольно успешно – сезон-2018/19 оказался для клуба белоруса «золотым».

Аналогичного достижения «Сахалин» вместе с Алексеевым добился и в нынешнем сезоне – вот только обстоятельства победы оказались куда интереснее. 

Южно-сахалинский клуб уверенно дошел до финала соревнований, где должен был зарубиться против самой титулованной команды лиги – южнокорейского «Аньянг Халла».

Однако финальной серии состояться было не суждено – вмешался бушующий в Южной Корее коронавирус. 

По последним данным, корейское правительство подняло уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня. 

Сейчас в «Стране утренней свежести» зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом.

В общем – не до хоккея.

Таким образом, титул чемпиона одновременно получил и «Сахалин», и «Аньянг Халла». 

Интересно также то, что ситуация с раздвоением титула происходит уже второй раз – и опять из-за чрезвычайной ситуации. В сезоне-2010/11 финал был отменен из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда чемпионами стал все тот же «Аньянг Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс».
 
 
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Возможно, мы вас удивим, но АХЛ – это не только вторая по силе лига Северной Америки, но еще и загадочный турнир под полным названием Азиатская хоккейная лига.
 
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