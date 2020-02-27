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IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса
27.02.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
IKEA начнет продавать веганские фрикадельки из растительного мяса в августе 2020 года.
В состав продукта войдут гороховый протеин, картофель и овес. Сообщается, что они будут на вкус и вид похожи на мясные, сообщает
Отмечается, что в конце 2018 года IKEA уже запустила в производство веганские хот-доги.
Как сообщает RNS, в российских магазинах продажу фрикаделек из растительного мяса IKEA запустит до конца 2020 года.
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IKEA начнет продавать веганские фрикадельки из растительного мяса в августе 2020 года.
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