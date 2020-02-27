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Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

27.02.2020 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Яркая иллюстрация споров, которые то и дело возникают между партнерами внутри ЕАЭС, – длительный поиск компромисса в поставках в Беларусь российского сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко заметил, что даже достигнутые на высшем уровне договоренности до сих пор не получалось реализовать.

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм. Возьмите поставки в Беларусь природного газа. Нам говорят, 127 долларов – это благо. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить?

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:
По-моему, около 110.

Александр Лукашенко:
90 долларов! Мы россиянам говорим (ну, как они предложили): давайте как в прошлом году. В прошлом году с учетом перетаможки нефти было 110-111 долларов. Нет, давайте 127. На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции? Или мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию? Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему? Потому что нет правил нормальных. Право силы – наклонить, заставить – это ненормально.

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премии (или там чего-то, это их дело), компенсируют снижение этой пошлины. То есть если, например, мы миллиард долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 миллионов, то 300 миллионов Россия компенсирует за счет премий или еще чего-то. Нам все равно, за счет чего. Не успели об этом договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности. Двух президентов. Беру запись разговоров: четко, как говорят, черным по белому, была договоренность, что разницу нам компенсируют, то есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет.

Ну что это за союз такой? Наши отношения, Беларуси и России, – это стержень этого союза.

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

Михаил Мясникович:
Все смотрят.

Александр Лукашенко:
Да, это показательно, это маяк. Мы тут должны были демонстрировать. И притом, мы же не просим чего-то у своего главного союзника, как и у других. Мы ничего не просим, мы сами способны заработать и больше отдать, как это было в советские времена. Беларусь больше всегда отдавала в союзный бюджет, чем оттуда получала, и мы готовы сегодня в этом направлении работать. Но должно быть это принципиально, честно и порядочно.

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

Беларусь в ходе своего председательства планирует стимулировать в союзе осуществление единых политик в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Усилия также будут направлены на создание единого рынка и равных условий для субъектов хозяйствования. Беларусь инициировала в том числе идею интеграции интеграций.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мясникович

 
 
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Новости Беларуси. Яркая иллюстрация споров, которые то и дело возникают между партнерами внутри ЕАЭС, – длительный поиск компромисса в поставках в Беларусь...
 
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Ивьевский край
Полымя
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