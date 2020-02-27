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Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркая иллюстрация споров, которые то и дело возникают между партнерами внутри ЕАЭС, – длительный поиск компромисса в поставках в Беларусь российского сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко заметил, что даже достигнутые на высшем уровне договоренности до сих пор не получалось реализовать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:
Александр Лукашенко:
Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премии (или там чего-то, это их дело), компенсируют снижение этой пошлины. То есть если, например, мы миллиард долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 миллионов, то 300 миллионов Россия компенсирует за счет премий или еще чего-то. Нам все равно, за счет чего. Не успели об этом договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности. Двух президентов. Беру запись разговоров: четко, как говорят, черным по белому, была договоренность, что разницу нам компенсируют, то есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет.
Ну что это за союз такой? Наши отношения, Беларуси и России, – это стержень этого союза.
Михаил Мясникович:
Александр Лукашенко:
Беларусь в ходе своего председательства планирует стимулировать в союзе осуществление единых политик в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Усилия также будут направлены на создание единого рынка и равных условий для субъектов хозяйствования. Беларусь инициировала в том числе идею интеграции интеграций.
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Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности
Новости Беларуси. Яркая иллюстрация споров, которые то и дело возникают между партнерами внутри ЕАЭС, – длительный поиск компромисса в поставках в Беларусь...
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