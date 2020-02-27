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Школы Японии закроются из-за вспышки коронавируса

27.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Школы Японии закроются из-за вспышки коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал власти префектур закрыть школы по всей стране с 2 марта до конца весенних каникул, сообщает газета The Japan Times.

Предполагается, что это позволит предотвратить распространение коронавируса. Занятия в школах возобновятся с апреля.

По решению местных властей уже закрылись более 1,5 тыс. начальных и средних школ в префектуре Хоккайдо. Также о подобной мере объявило руководство города Осака.

В Японии официально подтверждено более 900 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 8 человек. Большинство заразившихся — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал власти префектур закрыть школы по всей стране с 2 марта до конца весенних каникул, сообщает газета The Japan Times....
 
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