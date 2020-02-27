|
Школы Японии закроются из-за вспышки коронавируса
27.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал власти префектур закрыть школы по всей стране с 2 марта до конца весенних каникул, сообщает газета
Предполагается, что это позволит предотвратить распространение коронавируса. Занятия в школах возобновятся с апреля.
По решению местных властей уже закрылись более 1,5 тыс. начальных и средних школ в префектуре Хоккайдо. Также о подобной мере объявило руководство города Осака.
В Японии официально подтверждено более 900 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 8 человек. Большинство заразившихся — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал власти префектур закрыть школы по всей стране с 2 марта до конца весенних каникул, сообщает газета The Japan Times....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)