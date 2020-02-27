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«Жена высылала знакомому фото интимного характера. Говорит, у них ничего нет». Психолог отвечает читателю

27.02.2020 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель пишет о том, что после двух декретных отпусков жене приелся быт, ей захотелось свободы и, выйдя на работу, она начала общаться с другим мужчиной. Мужу она говорит, что это не больше чем дружба, но холодность жены заставляет его в этом сомневаться. Можно ли исправить ситуацию, расскажет психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Я с супругой вместе 9 лет. Есть сын, ему 8, и дочь — ей 3 года. Жена оба раза уходила в декрет на три года, и недавно снова вышла на работу. Вскоре после этого я узнал, что моя супруга тайком общается со своим старым знакомым по учебе. Узнал случайно, заподозрил по ее поведению: она стала отстраненной, нервной, не шла на разговор. Хотя раньше у нас никогда не было секретов. От детей она отстранилась также, на мои вопросы отвечала, что устала и просила ее не трогать.


Я прочитал ее переписку в вайбере, а также запросы в браузере — и был в шоке. Все поиски информации в интернете были связаны с влюбленностью. Именно с момента начала общения с другим мужчиной. Он ей жаловался на свою жизнь, рассказывал, какой он бедный и несчастный, как его не понимает жена, высылал ей фото. И она тоже — в том числе, интимного характера.

Первая моя мысль была простая: отбить голову этому ловеласу и выгнать ее из дома. Меня остановила только любовь к моим детям и понимание: если я это сделаю, то рискую сесть в тюрьму или остаться без детей. Я устроил скандал, но жена выставила меня дураком. Мол, все, что я нашел в телефоне — это дружба и сострадание. И проблема во мне, раз я не доверяю своей жене.

Я принял решение разобраться в ситуации, понять, что я делал неправильно. Поменял работу, стал больше зарабатывать. Уделяю много времени детям и ей, помогаю во всем, но ответного тепла нет, как и интима, и доверительных отношений. И меня это очень беспокоит.


Дарил ей подарки, возил на отдых с детьми, просил ее перезагрузиться, предлагал провести время с подругами. Как оказалось, на сегодня у нее нет подруг, они ей писали и звонили, но она просто не отвечала и не перезванивала. Она в напряженных отношениях со всеми близкими, складывается впечатление, что ей не нужен никто.

Я так устал, что готов поставить «точку» в наших отношениях. Но хочу знать, что я сделал все для того, чтобы сохранить семью. Прошу помочь вас и подсказать, стоит ли сейчас просто уйти или есть выход в данной ситуации, спасибо.

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог «Центра успешных отношений»

— Вы пишете, что ваша супруга отстранилась не только от вас, но и от детей. Это часто случается у женщин, которые были длительное время в декрете. Также вы говорите, что ее запросы в интернете были связаны с влюбленностью. Как правило, для любого человека этот период в отношениях очень приятен. И я допускаю, что ваша супруга, погрузившись в бытовую рутину, захотела обратно — пережить яркие эмоции, почувствовать себя свободной, вдохновленной.

Раз у вашей жены длительное время есть отношения с другим мужчиной (пусть даже на уровне просто общения), а вы об этом не знали, это показатель того, что у вас отсутствует душевная близость, доверие и ответственность за отношения.

Вам важно понимать, что здоровые отношения строятся в контексте «брать и отдавать». Вы же сейчас заняли позицию «только отдавать», и, по крайней мере с ваших слов, вы ничего не получаете взамен.

Как вы пишите, вы стали помогать жене во всем, а она вместо взаимной помощи отстранилась и дает понять, что все это ей не нужно. В вашей позиции виден зрелый посыл, он заключается в том, что если есть какие-то трудности в отношениях, то важно для начала посмотреть на себя, на свое поведение поведение и понять, что я сам могу сделать для улучшения отношений. С вашей стороны — зрелая позиция — это, прежде всего, начать с самого себя.

Если ваши отношения становятся односторонними, в этом нет гармонии. Это прямой путь к зависимому поведению. Важно осознать, что сохранить семью и развивать отношения можно только в том случае, когда в этом заинтересованы два человека.

С ваших слов, сейчас этого хотите только вы. Поговорите откровенно с женой, донесите, что нужно вам, и спросите у нее: чего хочет она? В каждой ситуации есть выход. Если ваша супруга захочет строить с вами здоровые отношения, шанс есть. Если нет, то вы сами делаете выбор, как и с кем вам жить.

Рекомендую вам ознакомиться с треугольником Карпмана, а также почитать книгу Эриха Фромма «Искусство любить».

 
 
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Читатель пишет о том, что после двух декретных отпусков жене приелся быт, ей захотелось свободы и, выйдя на работу, она начала общаться с другим мужчиной. Мужу она...
 
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