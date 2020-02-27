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Осиповичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды информирует

27.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Осиповичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды информирует о том, что в последнее время особую остроту приобрела проблема стойких органических загрязнителей (СОЗ). Эти химически прочные соединения обладают высокой токсичностью, могут оставаться в окружающей среде длительное время, склонны к накоплению в жировых тканях животных и человека. Научные исследования подтверждают, что СОЗ могут быть причиной кожных заболеваний, нарушений функционирования иммунной, гормональной, нервной систем. С 2004 года вступила в действие Конвенция о стойких органических загрязнителях, основной целью которой является защита здоровья человека и окружающей среды от воздействия СОЗ. Перечень СОЗ Стокгольмской конвенции состоят из трех групп. В первую группу входят хлорорганические пестициды. Их производство запрещено в Республике Беларусь. Вторую группу составляют полихлорированные бифенилы (ПХБ). Их производство также запрещено, однако на предприятиях в настоящее время они еще используются в технических устройствах. В настоящее время предприятиями проводится определенная работа по выводу их из эксплуатации. Третью группу составляют два вида – диоксины и фураны, которые образуются во многих производственных или высокотемпературных процессах, таких как сжигание, металлургическое и химическое производство. Также они образуются при сжигании полимерных материалов. Поэтому целесообразно не сжигать полимеры и тем более не использовать в качестве удобрения золу от их сжигания.

Республика Беларусь с 2004 года является стороной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и последовательно выполняет взятые на себя в рамках этого документа обязательства. Так, согласно Стокгольмской конвенции Республика Беларусь обязана до 2025 года завершить эксплуатацию всего оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ), а до 2028 года территория нашей страны должна быть полностью очищена от ПХБ.

Обращаем внимание предприятий-собственников ПХБ-содержащего оборудования на необходимость выполнения заданий, установленных  Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 № 466, а также подпрограммой 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, в целях эффективной реализации Республикой Беларусь требований Стокгольмской конвенции о СОЗ.

Пунктом 10 Мероприятий подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», предусмотрена разработка отраслевых планов реализации мероприятий, направленных на вывод из эксплуатации, демонтаж и экологически безопасное хранение оборудования, содержащего ПХБ, организациями, находящимися в подчинении (входящими в состав) Минпрома, Минтранса, Минэнерго, Минсвязи, Минсельхозпрода, концерна «Белнефтехим», облисполкомов и Минского горисполкома, иными организациями, являющимися его собственниками.

При этом, до конца 2020 года предприятиям необходимо осуществить вывод из эксплуатации всех имеющихся и эксплуатируемых в настоящее время ПХБ — содержащих конденсаторов и 60 процентов трансформаторов.

На основании изложенного, Минприроды напоминает собственникам ПХБ-содержащего оборудования о:

необходимости вывода из эксплуатации всех имеющихся и эксплуатируемых в настоящее время ПХБ — содержащих конденсаторов и 60 процентов трансформаторов – до конца 2020 года;

необходимости принятия своевременных мер по обеспечению обезвреживания ПХБ-содержащих отходов за пределами Республики Беларусь с учетом неуклонно повышающейся стоимости таких услуг на внешнем рынке в связи с приближением контрольного срока уничтожения таких отходов, установленного Стокгольмской конвенцией о СОЗ.

 
 
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Осиповичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды информирует о том, что в последнее время особую остроту приобрела проблема стойких...
 
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