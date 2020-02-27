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Папа Франциск заболел коронавирусом?
Источник материала: Партизан
Некое недомогание заставило Папу Римского отменить мероприятие в Ватикане через день после того, как он на площади Святого Петра продемонстрировал солидарность с больными коронавирусом и пожимал руки собравшимся.
Папа Франциск пропустил в четверг запланированную мессу с римским духовенством из-за болезни, пишет
В Ватикане заявили, что у 83-летнего понтифика «слабое недомогание», и он продолжит свою запланированную работу, но в четверг Папа предпочел остаться в отеле Ватикана, где он живет.
При этом в заявлении Ватикана не было ни слова о характере его болезни, но было видно, как он кашляет и сморкается во время мессы в Пепельную среду.
Издание отмечает, что все это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, которым заразилось уже более 450 человек. Известно, что в Риме было три случая, но все заболевшие выздоровели.
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Некое недомогание заставило Папу Римского отменить мероприятие в Ватикане через день после того, как он на площади Святого Петра продемонстрировал солидарность с...
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