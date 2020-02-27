Папа Франциск заболел коронавирусом?

dailymail.co.uk Папа Франциск пропустил в четверг запланированную мессу с римским духовенством из-за болезни, пишет





В Ватикане заявили, что у 83-летнего понтифика «слабое недомогание», и он продолжит свою запланированную работу, но в четверг Папа предпочел остаться в отеле Ватикана, где он живет.





При этом в заявлении Ватикана не было ни слова о характере его болезни, но было видно, как он кашляет и сморкается во время мессы в Пепельную среду.









Издание отмечает, что все это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, которым заразилось уже более 450 человек. Известно, что в Риме было три случая, но все заболевшие выздоровели.











