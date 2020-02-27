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Белорусский биатлонист прокомментировал провальное выступление нашего дуэта в супермиксте
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Виктор Кривко прокомментировал
— Что случилось со стрельбой у Анны Солы? Откуда восемь промахов на первой стойке?
— Все вопросы по Аниному выступлению — к ней (Анна Сола отказалась от комментариев в микст-зоне. — Прим. TUT.BY).
— После того, как увидели проблемы Ани и две штрафные минуты, что подумали?
— Конечно, сразу понял, что из борьбы мы скорее всего выпали — за тройку так точно. Но все равно бежал на максимуме, делал все возможное. Хотя сам допускал ошибки — пытался догонять и где-то спешил.
— Иностранные биатлонисты
— Почти все этапы проходят в Европе, где лежит свой натуральный снег. Благодаря этому трассы там ровные и укатанные. А в Раубичи привезли глыбы снега. Наверное, не хватило времени, чтобы разровнять трассу. В итоге она идет волнами. Но это совсем не помеха.
Думаю, спортсменам больше не нравится то, что трасса быстро разбивается из-за погодных условий. На улице очень тепло, поэтому сложно ожидать жесткой трассы. Хотя в индивидуальном порядке некоторым и такой вариант подходит. Отдельные биатлонисты умеют справиться с «кашей» в техническом плане и борются на дистанции.
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Мысли Виктора Кривко после неудачи в супермиксте
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