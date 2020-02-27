Белорусский биатлонист прокомментировал провальное выступление нашего дуэта в супермиксте

Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Виктор Кривко прокомментировал неудачное выступление нашего дуэта в супермиксте и пояснил, почему к трассе в Раубичах столько претензий со стороны спортсменов.



Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что случилось со стрельбой у Анны Солы? Откуда восемь промахов на первой стойке?

— Все вопросы по Аниному выступлению — к ней (Анна Сола отказалась от комментариев в микст-зоне. — Прим. TUT.BY).

— После того, как увидели проблемы Ани и две штрафные минуты, что подумали?

— Конечно, сразу понял, что из борьбы мы скорее всего выпали — за тройку так точно. Но все равно бежал на максимуме, делал все возможное. Хотя сам допускал ошибки — пытался догонять и где-то спешил.

— Иностранные биатлонисты очень ругают трассу в Раубичах. Вы разделяете их мнение?

— Почти все этапы проходят в Европе, где лежит свой натуральный снег. Благодаря этому трассы там ровные и укатанные. А в Раубичи привезли глыбы снега. Наверное, не хватило времени, чтобы разровнять трассу. В итоге она идет волнами. Но это совсем не помеха.

Думаю, спортсменам больше не нравится то, что трасса быстро разбивается из-за погодных условий. На улице очень тепло, поэтому сложно ожидать жесткой трассы. Хотя в индивидуальном порядке некоторым и такой вариант подходит. Отдельные биатлонисты умеют справиться с «кашей» в техническом плане и борются на дистанции.