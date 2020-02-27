«Почти триллион». В США рассказали, сколько страна тратит на оборону - и почему так много

Источник материала: Tut.by

Те, кто считает, что США много тратят на оборону, должны предложить альтернативную стратегию, при которой страна сможет поддерживать свой статус и при этом нести меньшие расходы. Об этом пишет оборонное издание Defense One.



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В 2019 году бюджет Минобороны США составил 686 миллиардов долларов — почти на 40 миллиардов больше, чем годом ранее. Рост военных расходов в Штатах продолжается почти два десятилетия — после 11 сентября 2001 года страна тратит на вооруженные силы все больше и больше. Сейчас траты США на оборону превышают эту статью расходов в семи других крупнейших военных державах (Китай, Саудовская Аравия, Индия, Франция, Россия, Великобритания и Германия), вместе взятых.

При этом истинные суммы, которые Штаты тратят на свои многочисленные вооружения и воинские контингенты, выше, чем бюджет оборонного ведомства. Так, в 2019 году Департамент по делам ветеранов истратил больше 200 миллиардов долларов на поддержку и пенсионное обеспечение бывших военнослужащих. Ядерное оружие и реакторы кораблей и подлодок содержатся на средства Национального управления по ядерной безопасности Минэнергетики — это еще 15 миллиардов. Наконец, бюджеты разведки составляют около 81,7 миллиарда, из которых только военная разведка финансируется на 21,5 миллиарда Министерством обороны и потому учитывается в военном бюджете — соответственно, 60 миллиардов проходят мимо него.

Если сложить все эти расходы, то получается, что на национальную безопасность Соединенные Штаты тратят в год порядка 962,4 миллиарда долларов — почти триллион. Тем не менее Defense One считает эти траты оправданными по нескольким причинам.

Так, согласно заключенным договорам, США должны защищать 51 страну. 28 из них — через НАТО, 18 — через «пакт Рио» (Межамериканский договор о взаимной помощи), две — через договор с Австралией и Новой Зеландией, также Штаты имеют обязательства перед Японией, Южной Кореей и Филиппинами.

Помимо этого, американские военные действуют по всему миру от Гаити до Косово и Ливии. Также Defense One отмечает роль военной силы США в обеспечении свободной морской торговли во всем мире, включая охрану ключевых точек вроде Ормузского и Малаккского проливов и Африканского Рога. Также США, пишет издание, должны быть готовы отразить возможные действия России против восточного фланга НАТО, нападение Северной Кореи на Южную, китайскую агрессию против Тайваня — причем все эти кризисы могут возникнуть одновременно.

Поскольку положение США обязывает страну использовать военную силу по всему миру, Штаты, как полагает издание, не могут тратить на это небольшие средства — так, если рядом с ТВД нет аэродрома, его роль должен сыграть авианосец «Джеральд Форд» стоимостью 13 миллиардов долларов с соответствующей ударной группой.

Также высокие расходы на вооруженные силы порождаются желанием нести меньшие потери в людях — для этого армия должна быть технологически продвинутой, что требует больших средств. США, по сути, «заменяют кровь деньгами».