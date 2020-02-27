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Глава службы такси: «В течение последних двух лет мы не можем водителей донабрать»

27.02.2020 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?

Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Если раньше у нас не было проблем с поиском водителей, которые бы стали у нас обслуживаться – водителей такси для перевозки, то сейчас мы длительное время, фактически в течение последних двух лет, мы не можем на сегодняшний день водителей донабрать.

Потому что как только человек, который звонит и хочет работать, свою деятельность желает в сфере перевозки такси, и слышит, что для этого надо пройти курсы водителя такси, предъявить копии документов, прав, соответственно, нам предъявить, у нас в накопителе есть его документы, которыми он может, и нужен таксометр, они… трубочку и заканчивают разговор.

Понимаете, то есть это говорит о трендах.

Глава службы такси: «В течение последних двух лет мы не можем водителей донабрать»

Люди в материале: Олег Радкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?
 
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