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Глава службы такси: «В течение последних двух лет мы не можем водителей донабрать»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе
В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?
Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Понимаете, то есть это говорит о трендах.
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?
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